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Attualità

08 aprile 2026

08 aprile 2026 Casale Monferrato

Giornata Mondiale Vittime dell'Amianto 2026: tutte le iniziative Il programma delle celebrazioni e degli eventi

di r.m.

In occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto 2026, la Città di Casale Monferrato «rinnova il proprio impegno nella promozione della consapevolezza, della prevenzione e della memoria collettiva, attraverso una serie di iniziative aperte alla cittadinanza. In questa edizione, il programma vede rinnovarsi la partecipazione attiva di altre istituzioni, che contribuiscono alla realizzazione di iniziative volte a rafforzare il valore della memoria e della sensibilizzazione».

Mercoledì 22 aprile alle ore 8,45, presso il Salone Tartara si terrà la presentazione del “Progetto Mesotelioma”, iniziativa a cura di Afeva e della Rete Oncologica Regionale che vedrà l’intervento di rappresentanti istituzionali della Città di Casale Monferrato, della Regione Piemonte e delle Aziende Sanitarie Locali; saranno relatori il Prof. Massimo Aglietta, Responsabile della Rete Oncologica Regionale e Coordinatore del progetto, la Prof.ssa Irma Dianzani Docente di Fisiopatologia presso l’Università del Piemonte Orientale e la Dott.ssa Federica Grosso, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Mesotelioma - ASOUAL.

Martedì 28 aprile 2026, “Giornata Mondiale Vittime Amianto”:

Dalle ore 10 presso il Salone Tartara si terrà l’incontro dedicato alla violenza ambientale (Green Criminology) e alla giustizia riparativa con il Prof. Lorenzo Natali, docente associato di Criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. A questo seguirà, presso la targa commemorativa situata al Parco Eternot, la deposizione di una corona di alloro in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale Vittime dell'Amianto.

riparativa con il Prof. Lorenzo Natali, docente associato di Criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. A questo seguirà, presso la targa commemorativa situata al Parco Eternot, la deposizione di una corona di alloro in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale Vittime dell'Amianto. Alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Vivaio Eternot” alla quale seguirà la presentazione del progetto "Negli occhi di chi resta" del regista Enzo Governale.

Mercoledì 29 aprile in collaborazione con le Rete ScuoleInsieme, al Mercato Pavia, dalle ore 10,00 si terrà la manifestazione degli studenti con lettura di alcune testimonianze raccolte dai ragazzi all'interno del progetto "I volti dell'amianto”.

Domenica 10 maggio alle ore 18,30, presso il Teatro Municipale, si terrà il Gala benefico, curato da Elisa Cipriani, "Note e passi di speranza": sul palcoscenico, si alterneranno momenti di musica, canto e danza interpretati sia da artisti professionisti sia da studenti che hanno uno stretto legame con la città di Casale Monferrato e che hanno dimostrato una sincera sensibilità verso le vicende legate all’amianto. I biglietti sono disponibili per l’acquisto sul circuito Vivaticket a 22 €, comprese le spese di prevendita.

Emanuele Capra, Sindaco di Casale Monferrato, ha affermato: “La Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto rappresenta per Casale Monferrato un momento di profonda responsabilità civile e istituzionale. Il programma di iniziative conferma una volontà condivisa: mantenere viva la memoria di quanto accaduto, sostenere la diffusione della conoscenza e promuovere una partecipazione consapevole, che coinvolga tutte le generazioni. Il contributo delle istituzioni, delle associazioni e del mondo della scuola rafforza un percorso che la città porta avanti con determinazione, nella convinzione che memoria e consapevolezza siano elementi fondamentali per costruire il futuro”.

L’Assessore all’Ambiente, Gigliola Fracchia, ha aggiunto: “Le iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto si inseriscono in un impegno costante sul fronte della prevenzione, della tutela ambientale e della sensibilizzazione. Accanto al valore della memoria, è centrale il lavoro quotidiano volto a diffondere conoscenze scientifiche, promuovere buone pratiche e sostenere percorsi di informazione rivolti alla cittadinanza. La collaborazione con enti, realtà sanitarie e mondo della ricerca rappresenta un elemento essenziale per affrontare con strumenti adeguati una tematica che continua a richiedere attenzione e responsabilità”.