10 novembre 2025

10 novembre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa SpazioConfidarsi Point – Stop Psicotabù Avrà sede presso la Casa del Terzo Settore

di r.m.

Il progetto “SpazioConfidarsi Point – Stop Psicotabù”, promosso dall’Associazione Miglioriamo il Sociale APS con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria dell’ASL Alessandria e del Comitato di Casale Monferrato della Croce Rossa Italiana, in partenariato con la Città di Casale Monferrato, darà vita nella città monferrina al primo Centro Urbano Comunale di incontro e conforto psicologico con l’obiettivo quello di rompere i tabù legati ai disagi mentali, favorendo la diffusione di una cultura dell’ascolto, del rispetto e della consapevolezza.

L’iniziativa è parte della campagna regionale “Stop Psicotabù”, un percorso che intende contrastare lo stigma e la solitudine che spesso accompagnano chi attraversa difficoltà psicologiche.

Lo SpazioConfidarsi Point di Casale Monferrato avrà sede presso la Casa del Terzo Settore – Settore 3, in via Magnocavallo 13, e offrirà gruppi tematici di conforto dedicati a diverse situazioni di disagio: ansia, fobia sociale, disturbo ossessivo compulsivo, depressione, disturbo bipolare, stress post-traumatico, disturbi alimentari, depressione post-partum, malattie oncologiche, menopausa e burnout lavorativo.

“Sono particolarmente soddisfatta – dichiara l’Assessore Irene Caruso – che il Comune di Casale Monferrato possa ospitare un’iniziativa di tale rilevanza sociale: dare voce al disagio psicologico significa intervenire non solo sull’emergenza ma anche sulla prevenzione, offrendo uno spazio dove ogni cittadino può sentirsi accolto e ascoltato senza giudizio”.

L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione “Stop Psicotabù”, che intende trasformare il silenzio in dialogo, rompere i pregiudizi e costruire comunità che ascoltano e sostengono.

I dati più recenti, infatti, mostrano che in Italia oltre 16 milioni di persone lamentano disturbi psicologici di entità media o grave, con un incremento del 6 % rispetto al 2022.

L’accesso, per gli utenti, sarà libero, gratuito e garantito nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza, con la possibilità di entrare in contatto diretto con i referenti dell’associazione o di richiedere sostegno attraverso il sito www.spazioconfidarsi.it o al numero 379 261 1875.