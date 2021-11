Articolo »

Comprensorio

27 novembre 2021

27 novembre 2021 Valenza

Iniziative a Valenza Coinvolti bambini e ragazzi nella giornata contro la violenza sulle donne Messaggi di speranza per le nuove generazioni

Il gazebo allestito dall'associazione GenV

di Massimo Castellaro

Nei giorni scorsi si è tenuto a Valenza l'evento di GenV contro la violenza sulle donne. Per sensibilizzare sul tema tristemente attuale, l’associazione ha voluto coinvolgere i bambini, in quanto simbolo del futuro e della speranza.

I piccoli sono stati i veri protagonisti dell'evento. «Abbiamo donato loro palloncini rossi, colore simbolo del tema trattato, chiedendo di raccontarci cosa volessero fare da grandi. Tante le professioni scritte dai bimbi: dalla maestra all'ingegnere, dalla pasticcera alla dottoressa, dalla ballerina a chi da grande vuole telefonare alle persone» dichiara Fatima Ierardi, presidentessa dell’associazione.

«Questi sogni hanno riempito la nostra bacheca di cartoncini colorati, realizzati dai bambini stessi. Il nostro augurio per loro è che possano costruire il proprio futuro senza vincoli e discriminazioni che oggi sono purtroppo presenti nella società Un’esperienza che ci ha donato il calore dei loro sorrisi e che al tempo stesso racchiude la nostra speranza più grande, che nel loro futuro non vi sia più bisogno di dedicare una giornata come il 25 novembre alla violenza contro le donne, per una società dove tutti abbiano gli stessi diritti e rispetto».

È questo il messaggio che si è voluto trasmettere con questa iniziativa. GenV è un’associazione politico-culturale di Valenza, fondata da un gruppo di giovani a seguito dell'esperienza della scorsa campagna elettorale. Il nome evoca l'approccio alle diverse generazioni a cui essa è rivolta e la V indica la città di Valenza. Info. genv.valenza@gmail.com Intanto prosegue l’impegno in tema di solidarietà femminile di Anna Maria Zanghi, figura impegnata a tutto tondo nel mondo del volontariato valenzano.

Dopo la felice esperienza di sabato scorso nell’ambito dell’iniziativa “M’ama non m’ama” proposta da un gruppo di donne valenzane per sensibilizzare l’opinione pubblico contro la violenza sulle donne, di cui giovedì 25 novembre ricorreva la Giornata Internazionale, la Zanghi, invitata dal sindaco di Rivarone Betty Tinello (presente a Valenza sabato scorso unitamente alla collega di Bassignana, Eleonora Vischi), parteciperà all’inaugurazione della Panchina Rossa realizzata in collaborazione con i ragazzi dell’istituto d’istruzione superiore ‘Benvenuto Cellini’ di Valenza.

L’appuntamento, in questo caso, è stato fissato a sabato 11 dicembre alle ore 15,30 nel paese del comprensorio valenzano. “Ringrazio Marika Franchini che mi ha coinvolta in questa bella iniziativa – riferisce Anna Zanghi – e l’Assessore Rossella Gatti che mi ha dato l’opportunità di condividere ieri (giovedì, nda) il testo letto sabato mattina”.