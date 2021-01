Articolo »

07 gennaio 2021

07 gennaio 2021 Casale Monferrato

Oltre 1040 quelli già vaccinati, altri 800 nei prossimi giorni La giornata speciale dedicata alle vaccinazioni dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta Le persone vaccinate contro il covid in Piemonte salgono a 25.428

di r.m.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che ieri, mercoledì 6 gennaio, le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono state 2737. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 25.428 dosi, corrispondenti al 62,2% delle 40.885 della prima fornitura arrivata in Piemonte. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa.

Nelle Asl del Piemonte, inoltre, è stata anche la giornata in cui si è svolta una sessione speciale di vaccinazioni dedicata ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta: «Finora sono oltre 1.040 quelli già vaccinati in tutto il Piemonte, di cui 435 nella sola giornata di oggi nell'Asl Città di Torino, la più grande della regione, che ha lanciato l'iniziativa del Vaccine Day come azienda sanitaria pilota. Altri 800, tra medici di medicina generale e pediatri, saranno vaccinati nei prossimi giorni».

Il commissario generale dell'Unità di Crisi, Vincenzo Coccolo, e il commissario dell'Area giuridico-amministrativa, Antonio Rinaudo, «hanno partecipato insieme all’assessore Icardi a una videoconferenza tra il Governo e le Regioni sul reclutamento del personale per la seconda fase della vaccinazione. Tra marzo e ottobre il Piemonte potrà contare complessivamente su 5000 tra medici e infermieri» dichiara Rinaudo.

Oggi, giovedì 7 gennaio, è atteso, intanto, l'arrivo delle altre 20.000 dosi che completeranno la seconda fornitura settimanale di 40.000.