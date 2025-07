Articolo »

Attualità

23 luglio 2025

23 luglio 2025 Casale Monferrato

Solidarietà Me.dea. e le Pro Loco della provincia unite contro la violenza sulle donne Presentato l'accordo di collaborazione

di r.m.

Lunedì 21 luglio è stato presentato a Palazzo Ghillini l'accordo di collaborazione che unisce la Provincia di Alessandria, il Centro Antiviolenza Me.dea., Unpli provinciale di Alessandria e la sezione provinciale di Ente Pro loco Piemonte.

Questo accordo rappresenta una ulteriore espressione del Protocollo d'intesa 'Insieme alle Donne' siglato nel settembre 2024 tra la Provincia di Alessandria e i Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza

In particolare con questa nuova iniziativa, nata su impulso del Tavolo del Volontariato della Provincia di Alessandria, i promotori intendono, rafforzando la rete di collaborazione tra le Istituzioni e gli ETS operanti sul territorio in una prospettiva di valorizzazione delle rispettive mission, implementare una sempre più ampia e diffusa sensibilizzazione rispetto alla tutela dei diritti delle donne e al contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Partendo dalla importante esperienza e dalle competenze del Centro Antiviolenza Me.dea. le Pro loco del territorio provinciale si renderanno disponibili a divulgare in occasione delle manifestazioni ed eventi da loro promossi materiale informativo sul tema. Nello specifico, verranno utilizzate tovagliette e locandine con grafica dedicata, riportando lo slogan "Alla tavola di questa Pro Loco c'è posto solo per il rispetto. Stop alla violenza sulle donne con Me.dea." e i riferimenti e utili numeri del Centro Antiviolenza.

"L'obbiettivo di questo accordo di collaborazione è certamente attuale e la Provincia di Alessandria ne riconosce l'urgenza e l'alto valore sociale con un proprio impegno che si è consolidato nel corso del tempo. – dichiara Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria - Favorire la formazione di efficaci reti di collaborazione e sostenere concretamente gli operatori del settore nella prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e violenza sulle donne sono le linee di azione che contraddistinguono l'intervento della Provincia di Alessandria. Ringrazio il Tavolo Provinciale del Volontariato, il suo Coordinatore Federico Violo, Me.dea. e le sezioni provinciali di Unpli e di Ente ProLoco Piemonte".

Tatiana Mantovan, Consigliere provinciale con delega alle Pari opportunità, dichiara “L’accordo presentato oggi non è solo un progetto: è una dichiarazione collettiva di intenti, una scelta di campo. Abbiamo deciso di unire le forze tra istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva per portare la cultura del rispetto là dove nasce il senso di comunità: tra i tavoli delle feste di paese, tra le persone che si incontrano, parlano, vivono insieme il territorio. E se anche solo una persona, leggendo una tovaglietta o vedendo una locandina, si sentirà meno sola o deciderà di chiedere aiuto, allora avremo fatto un passo nella direzione giusta.

Come consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, sento forte il dovere – e l’onore – di sostenere progetti come questo, che non si limitano a denunciare ma agiscono. Ringrazio con profonda stima Me.dea., UMPLI, Ente Pro Loco Piemonte, e tutte le volontarie e i volontari che rendono possibile questo percorso. Un ringraziamento speciale va a Federico Violo,la cui visione, passione e determinazione hanno reso concreta questa rete virtuosa di collaborazione. La cultura del rispetto non è un traguardo: è una costruzione quotidiana. E oggi, insieme, ne abbiamo gettato un altro fondamentale mattone.”

"Sono grato alla Provincia di Alessandria, e personalmente al Presidente Luigi Benzi e al Consigliere provinciale Delegato alle Pari Opportunità Tatiana Mantovan, per il sostegno che sin da subito hanno manifestato nei confronti di questa iniziativa e per le parole di apprezzamento ed incoraggiamento che ci hanno rivolto in più di una occasione. – aggiunge Federico Violo, Coordinatore del Tavolo Provinciale del Volontariato -Sono lieto che questa nostra progettualità sia stata accolta con favore da parte del Centro Antiviolenza Me.dea., di cui sono riconosciute ed apprezzate la competenza e l'esperienza, e da parte delle sezioni provinciali di Ente Pro loco Piemonte e Unpli, di cui mi piace sottolineare il radicamento ed il forte legame con il territorio, i quali hanno mostrato una lodevole sensibilità”.

"Siamo orgogliose di avviare questa importante collaborazione - afferma Sarah Sclauzero, Presidente del Centro Antiviolenza Me.dea. - Le sagre e le feste di paese sono momenti di condivisione, identità e partecipazione, ed è proprio in questi spazi di comunità che vogliamo portare un messaggio chiaro e fermo contro ogni forma di violenza, in particolare quella sulle donne. Attraverso la diffusione dei materiali che abbiamo preparato, vogliamo raggiungere le persone in modo diretto, semplice ma efficace, perché la cultura del rispetto e dell’ascolto si costruisce ogni giorno, anche mentre si sta gustando un piatto tipico. Ringraziamo la Provincia di Alessandria e le Pro Loco per la sensibilità e la disponibilità dimostrata: è solo unendo le forze che possiamo davvero promuovere un cambiamento culturale profondo e duraturo. La lotta alla violenza non riguarda solo chi la subisce o chi la combatte in prima linea, ma tutte e tutti noi. E da ogni piazza può partire un messaggio che salva una vita".

“Come UNPLI Provinciale di Alessandria, siamo profondamente convinti che il nostro apporto per raggiungere l’obbiettivo ci sarà. Con la capillarità della dislocazione sul territorio delle nostre associate e sfruttando gli innumerevoli eventi che le Pro Loco organizzano, la possibilità di veicolare un messaggio che è sempre all’ordine del giorno purtroppo, sarà fattibile – dichiara Sergio Poggio, Presidente UNPLI Alessandria. -Addirittura, dispiace per le associazioni che hanno già presentato i propri eventi ma teniamo conto che è un’iniziativa che andrà avanti nel tempo e con semplici locandine affisse nei punti strategici e le tovagliette da stampare a corredo dei momenti conviviali che andremo ad organizzare la nostra parte la faremo anche questa volta.

“Le ProLoco sapranno portare l’attenzione su un realtà molto spesso nascosta in collaborazione con tutte le parti; un impegno sociale insito nella mission di questo volontariato particolare che unisce ai momenti di svago momenti di riflessione coinvolgendo ogni fascia di età e di genere” – dichiara Eleonora Norbiato, Segretario regionale Ente ProLoco Piemonte.