08 marzo 2023

Al Municipale Storie di donne scienziate. Sara D'Amario: «L'intelligenza non ha sesso!» Sabato 11 marzo alle ore 21

Sara D’Amario. Protagonista dello spettacolo (foto Federico Ferrantini)

di Andrea Mombello

Il mese del marzo culturale dedicato alla donna va oltre “Just Another Stage” e sabato 11 marzo alle ore 21 il teatro Municipale di Casale Monferrato ospita “(Xxn)Sfumaturedidonnediscienza”.

Sul palcoscenico per lo spettacolo in favore delle fondamentali iniziative (ingresso a offerta libera, prenotazione facoltativa: rsvp.ancora@gmail.com) che compiono quotidianamente le associazioni Me.Dea e Pandora Onlus, l’attrice piemontese Sara D’Amario.

Volto noto di alcune pellicole interpretate con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, questa volta la D’Amario è la protagonista di un one-woman-show dal tono leggero: un viaggio nel tempo per divertirsi scoprendo venti scienziate eccezionali.

Chi sono le protagoniste?

Sono tutte donne che hanno dato un contributo fondamentale alla scienza in diversi campi: astronomia, chimica, fisica nucleare, matematica, medicina… Una ventina di donne che erano nell’ombra, infatti la scelta condivisa con il regista François-Xavier Frantz è caduta su figure straordinarie che hanno fatto scoperte incredibili, come il gps o il wireless, che nessuno ha conosciuto. Ad esempio Hedy Lamarr, attrice e inventrice della tecnologia wireless è stata una di quelle storie che abbiamo scelto di inserire nello spettacolo…per fare uscire dall’ombra questi talenti. Una scrittura brillante dello spettacolo per raccontare con leggerezza storie di donne, senza togliere nulla alla serietà dell’argomento. Le persone rideranno e scopriranno nuove storie e nuovi temi, con la volontà di lanciare un messaggio alle ragazze giovani che devono allontanarsi da un retaggio vecchio, ovvero di non essere portate per le materie scientifiche. Un pregiudizio che allontana ancora troppo spesso tante eccellenze...

Le donne possono dunque essere anche scienziate?

Le donne di scienza sono donne esemplari, che attraverso le loro esperienze incarnano due iniziative fondamentali, andare oltre il pregiudizio e cavalcare la propria intelligenza per raggiungere i propri obiettivi! Per poi andare oltre, unirsi, formando una reale alleanza tra uomini e donne.Insieme cercheremo di essere una squadra imbattibile, prima lo capiamo meglio è!

Le differenze tra uomo e donna arricchiscono la nostra società?

Non dobbiamo aver paura delle differenze tra uomo e donna, anzi dobbiamo valorizzarle perché altrimenti il mondo sarebbe noiosissimo. Le differenze devono unire le persone, moltiplicando le nostre possibilità nella vita. Se sappiamo collaborare e non ci facciamo la guerra, ci sentiremo, come ho detto, davvero imbattibili!

Di cosa abbiamo paura oggi nel superare inutili pregiudizi?

Forse di essere una voce fuori dal coro e quindi di essere maggiormente esposti, il coraggio di andare incontro all’altro e di assumere realmente le differenze come un valore aggiunto, senza omologarsi, senza seguire le mode, continuando così ad avere un pensiero libero e indipendente.

Uomini, anche alleati delle donne?

Non vogliamo parlare male degli uomini nello spettacolo: raccontiamo qualche sgambetto che nella storia è stato fatto, ma lo definiamo con ironia e leggerezza. Per tredici secoli le donne sono state allontanate dal mondo della conoscenza e della scienza, invece se sono riuscite a farlo è perché hanno avuto come alleati uomini, genitori, fratelli, mariti e precettori che hanno dato loro una grandissima opportunità. L’intelligenza non ha sesso! Ora le donne non sono sole, ma all’epoca studiavano di nascosto…