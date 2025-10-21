Articolo »

Cronaca

21 ottobre 2025

21 ottobre 2025 Alessandria

Nell’Alessandrino Influenza aviaria: volatili affetti dalla patologia in un allevamento poco distante a quello delle galline La Regione Piemonte sta monitorando la situazione

di r.m.

«Durante le procedure avviate da Asl AL e Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in piena sinergia con la Direzione Sanità della Regione Piemonte, nelle zone limitrofe all’allevamento di galline in provincia di Alessandria in cui è emerso, la scorsa settimana, un focolaio di influenza aviaria, si è riscontrata la presenza di volatili affetti dalla patologia in un allevamento poco distante».

Lo fa sapere la Regione Piemonte: «Anche in questo caso ha avuto inizio il depopolamento dei circa 60 mila polli presenti e, una volta terminato, si provvederà alla disinfezione della struttura».

«Attualmente il focolaio è circoscritto, ma questo non ci fa abbassare la guardia e proseguono i controlli e le analisi», ha sottolineato l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi.