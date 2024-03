Articolo »

13 marzo 2024

Trino

Interviene il consigliere regionale Ravetti: no al deposito scorie in tutto il Piemonte

«La notizia di oggi è che l’Amministrazione comunale di Trino (di centrodestra) ha deciso di revocare la propria disponibilità a ospitare il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi».

Lo dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti: «Questo significa che non eserciterà l’opzione dell’autocandidatura prevista dal Governo attuale. In attesa di conoscere i dettagli sulle ragioni che hanno spinto il Comune di Trino a prendere questa decisione, anche se è evidente che risiedono nella forte opposizione sociale, istituzionale e politica all’autocandidatura, opposizione che anche noi abbiamo alimentato, posso dire che, adesso, è quanto mai necessario proseguire nel nostro impegno per evitare la realizzazione del deposito nei siti potenzialmente idonei della provincia di Alessandria».

«Siamo tutti convinti – conclude l’esponente dem – della necessità di realizzare in Italia il deposito, ma abbiamo sempre manifestato la nostra contrarietà alle autocandidature e abbiamo ribadito l’indisponibilità a ospitarlo in Piemonte».