Articolo »

Attualità

06 marzo 2020

06 marzo 2020 Torino

Emergenza CoVID-19 Coronavirus: alle 19 del 6 marzo sono 143 i casi positivi in Piemonte In provincia registrato il quarto decesso per CoVID-19. A darne notizia il sindaco di Tortona Federico Chiodi

di r.m.

Sono 143 le persone risultate positive al test sul Coronavirus: su base provinciale 47 Asti, 34 Torino, 32 Alessandria, 9 Verbano-Cusio-Ossola, 7 Vercelli, 4 Novara, 3 Biella, 1 Cuneo, più 6 provenienti da fuori regione.

Le persone tuttora ricoverate in ospedale sono 87: di queste, 30 si trovano in terapia intensiva e 57 sono in altri reparti. Sono 52 quelle in isolamento domiciliare. Finora sono 793 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 571 dei quali risultati negativi.

Rispetto al bollettino emesso in mattinata sono 8 i nuovi casi confermati, di cui uno in provincia. Alessandria si conferma la terza provincia per numero di contagi, dietro ad Asti e l’intera area metropolitana di Torino.

A Casale rimangono 3 i casi confermati