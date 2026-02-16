Articolo »

Cultura

16 febbraio 2026

16 febbraio 2026 Casale Monferrato

M’Illumino di meno “Delitto al Museo”: Mistero in pinacoteca Venerdì 20 febbraio alle 19 al Museo Civico di Casale

di a.mo.

Venerdì 20 febbraio, alle ore 19, al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato, negli spazi della Pinacoteca, si terrà “Delitto al Museo”, una serata investigativa tra le opere.

L’iniziativa propone un’esperienza immersiva di gioco-teatro che condurrà i partecipanti a esplorare le collezioni vestendo i panni dei detective: piccoli sketch, indovinelli e torce a energia solare guideranno i gruppi nella ricostruzione di un mistero ambientato nelle sale della Pinacoteca, fino alla soluzione del caso e al ritrovamento del dipinto “rubato”.

L’evento è ideato, scritto e diretto da Librarti APS Associazione Culturale, che utilizzerà gli ambienti museali come cornice narrativa nel pieno rispetto delle opere, degli arredi e dei regolamenti vigenti. Dopo l’accoglienza nella Sala delle Lunette, i partecipanti si avvieranno alla scoperta del primo indizio che darà inizio al percorso. La serata rientra tra le attività proposte dal Museo Civico in occasione dell’edizione 2026 di “M’illumino di Meno”, dedicata quest’anno al tema “M’illumino di scienza”. La partecipazione all’evento, per la quale è necessaria la prenotazione, prevede il pagamento di un biglietto a 8 euro, ridotto a 5 euro per i bambini. La tessera Abbonamento Musei non è valida per questa iniziativa.

Per prenotare e ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il Museo Civico via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it o telefonando ai numeri 0142 444249 e 0142 444309.