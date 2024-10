Articolo »

Sport

13 ottobre 2024

13 ottobre 2024 Casale Monferrato

Calcio dilettanti Città di Casale: esonerati mister Perotti e il ds Turino Vicino l’accordo con Alessandro Bellingeri e il portiere Cerutti

(foto GM)

di r.m.

“In data odierna, l’ASD Città di Casale, in seguito ai risultati ottenuti in questo avvio di stagione, comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Claudio Perotti e Vittorio Turino. La società ringrazia entrambi per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune in ambito sportivo e non, riservandosi di comunicare, a breve, la nuova guida tecnica della squadra di Promozione”.

Questo il testo del comunicato, pubblicato poco dopo le ore 21 di domenica sera, che mette fine all’esperienza sulla panchina nerostellata di mister Perotti e a quella di Vittorio Turino da direttore sportivo, in quanto tale responsabile della costruzione della squadra.

A determinare la svolta, a una settimana dal derby casalingo contro l’Alessandria e freschi reduci dal pareggio ottenuto sul difficile campo del Trino, è stato un primo mese abbondante di impegni ufficiali nel corso del quale è giunta una sola vittoria, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte, due delle quali in Coppa.

Il grande favorito per subentrare a Perotti è Alessandro Bellingeri, lo scorso anno capace di conquistare l’Eccellenza alla guida del Robbio, in Lombardia, grazie ai play-off. Per quanto riguarda il mercato, ultima operazione gestita in entrata da Turino, è vicino l’accordo con il portiere vercellese Umberto Cerruti, classe ’95 ed ex Trino, uno dei più forti estremi difensori della categoria.