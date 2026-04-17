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Economia

17 aprile 2026

17 aprile 2026 Casale Monferrato

Focus Krumiri, quella latta rossa che contiene tanta umanità Dopo l’acquisizione di Compagnia del Gusto Holding

"Wonderful Krumiri", così li definì il presidente Usa Bill Clinton

di Andrea Mombello

La mattina dopo la notizia (e ora vi rassicuriamo), chi scrive si è avvicinato alla pasticceria di Via Lanza con lo smartphone in mano. Ma l’occhio è caduto sulle decine di borse rosse che “coloravano” il centro storico. Sono il simbolo di Casale e del Monferrato nel mondo intero.

E quella latta rossa diventa uno scrigno che contiene un tesoro. Un tesoro di famiglia che Anna Portinaro e Carlo Molghea hanno reso unico e inimitabile. E così sarà anche per il futuro. L’acquisizione del marchio Krumiri Rossi da parte della Compagnia del Gusto Holding non deve spaventare gli “aficionados” del celebre prodotto dolciario a mustacchio, divenuto anche marchio storico per il Ministero dello Sviluppo Economico.

La famiglia Portinaro, che ha guidato l’azienda negli ultimi decenni, lascia oggi spazio a un progetto di respiro più ampio. Un vero e proprio “passaggio di testimone” che vuole essere prima di tutto un tributo al lavoro straordinario svolto nel tempo.

Così Anna Portinaro: «Siamo stati da sempre un’azienda di famiglia e in questa fase della nostra attività non abbiamo avuto la fortuna di passare il testimone a una nuova generazione. Tutto sarebbe stato certamente più semplice, ma abbiamo trovato davanti a noi persone dall’alto profilo lavorativo. Sono professionisti che ci hanno colpito per la loro umanità, un carattere che ci ha sempre contraddistinti e che vorremo lasciare come nostra eredità più vera e sincera. Detto questo, Casale Monferrato continuerà ad avere i “suoi” Krumiri Rossi come sono sempre stati fatti e continueranno a essere tali, prodotti nei laboratori di Via Lanza e in quello in zona industriale.

Tutti i nostri clienti avranno esattamente lo stesso prodotto realizzato nello stesso modo da 74 anni. Sono anche molto contenta - aggiunge Anna Portinaro - che il futuro presidente della società sarà il professor Angelo Miglietta, un illustre casalese che, sono certa, saprà custodire i valori e la storia dei Krumiri Rossi , valorizzandoli ulteriormente. Già mia madre era rimasta colpita dalle doti umane di Angelo, che conobbi anche nelle vesti di assessore di Casale». Compagnia del Gusto Holding SpA, ha scelto di investire in un marchio simbolo dell’artigianalità italiana (guarda caso mercoledì era la Giornata del Made in Italy), coerente con la propria missione di valorizzare brand iconici del patrimonio alimentare nazionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la struttura organizzativa e distributiva, sviluppare nuove opportunità commerciali e accompagnare i Krumiri Rossi in un percorso di crescita internazionale, preservandone identità, ricetta, processo produttivo e occupazione in Casale Monferrato.

Aggiunge Carlo Molghea, marito di Anna: «Sono entrato in questa attività nell’ottobre del 1989. Iniziammo a frequentare Carlin Petrini, quando ancora Slow Food era in una fase embrionale (all’epoca si chiamava Arcigola, e proprio Slow Food nel 2026 compie 40 anni) e la prima copertina ebbe i Krumiri Rossi come pubblicità. Nel 1990 un architetto casalese ha reinventato la nostra pasticceria, inserendo questo encausto pompeiano, che aggiunto al profumo inconfondibile e charmant, attirava le persone e si inseriva nei ricordi migliori che si potevano avere. Allora iniziavano a crescere le persone che frequentavano Via Lanza. E da qui il profumo dei Krumiri ha girato davvero tutto il mondo. Siamo andati anche al Forum di Assago con l’Olimpia Milano e i Krumiri sono stati subito graditi da Giorgio Armani. Mi considero l’uomo dello sport, anche per questa città. Diciamo che abbiamo abbinato la qualità sportiva a quella gastronomica».

Per Casale Monferrato e per il Piemonte si tratta di un risultato dal forte valore simbolico: un marchio storico che, grazie alla scelta lungimirante della famiglia Portinaro, potrà compiere un salto dimensionale, passando da eccellenza locale a ambasciatore globale del territorio. “Wonderful Krumiri”, sono state le parole del presidente Clinton, incise e scolpite nella storia di questa eccellenza che sapremo continuare ad apprezzare. L’affetto verso questa icona non diminuirà mai.