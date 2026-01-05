Articolo »

05 gennaio 2026

Castell'Alfero

In Monferrato Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato: gli ultimi appuntamenti Incontri, laboratori, esposizioni

Presepe a Castagnole delle Lanze

di r.m.

Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato entra nel vivo con gli appuntamenti a ridosso di Natale e dell’Epifania che accompagneranno residenti e visitatori fino ai primi giorni del 2026.

La manifestazione presepistica diffusa, che attraversa otto Comuni del territorio tra Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Cocconato, Frinco, Monale e San Damiano, prosegue e continua a incantare con i suoi presepi d'autore, eventi culturali e tradizioni popolari.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e BMA Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, con il patrocinio della Provincia di Asti, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Gal – Basso Monferrato Astigiano. Resa possibile grazie al sostegno della Banca di Asti, del Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria (CSVAA), della Cantina Regionale di Castagnole Monferrato e di Nis Srl.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Martedì 6 gennaio 2026 – EPIFANIA

CASTAGNOLE MONFERRATO – ore 15.00

Caccia al Tesoro con la Befana e Grande Tombolata per grandi e piccini (Tenuta La Mercantile)

CASTELL'ALFERO

ore 15.00: Camminata della Befana ed elezione di Miss Befana (Piazza Castello)

ore 17.00: Premiazione Concorso Presepi (Teatro in Piazza Castello)

MONALE – ore 9.00

Camminata della Befana con tè caldo, panettone e pandoro offerti dalla Pro Loco

Fino al 12 gennaio 2026

MONALE – Percorso dei Presepi aperto fino al 12 gennaio

I BORGHI E I LORO PRESEPI

ARAMENGO – Presepi d'Autore

In piazza del Municipio, grande albero illuminato e presepe con personaggi intagliati e dipinti a mano dall'artista Gianluigi Nicola. Un secondo presepe dell'artista è esposto in frazione Marmorito Santa Maria. Una sala comunale ospita il Concorso "Alla luce della Stella", aperto al voto dei visitatori.

Orari: Mostra a cielo aperto visitabile 24h. Concorso visitabile nei giorni feriali durante l'apertura degli Uffici comunali e nei festivi dalle 15.30 alle 18 (esclusi 25 dicembre, 1° e 6 gennaio).

Periodo: fino al 6 gennaio 2026 | Info: 349 177 7646

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Il Paese dei Presepi

Suggestiva mostra a cielo aperto con presepi realizzati da associazioni, commercianti, scuole e cittadini. Un percorso tra vie, portici e botteghe di San Bartolomeo fino al belvedere del Municipio, al Parco della Rimembranza e alla Torre del Conte Ballada. Opere realizzate con materiali poveri e riciclati che richiamano prodotti e tradizioni locali.

Periodo: fino al 6 gennaio 2026

CASTAGNOLE MONFERRATO – Mostra dei Presepi alla Tenuta La Mercantile

Esposizione di presepi artigianali nella magnifica Tenuta La Mercantile. Quest'anno: il presepe di 10 metri per 2 di Maura Rosa, nuove opere di Carla Fresia, il presepe meccanizzato di Roberto Grillo e le casette di Loris e Nadia Cenedese. Sezione speciale "Passiun di Gesù Crist" nella chiesetta della Tenuta. Visite guidate disponibili per scuole.

Tutte le visite e attività sono gratuite.

CASTELL'ALFERO – Presepi d'Autore al Castello

Esposizione nelle sale del Castello con concorso dedicato (voto per il presepe più tradizionale e creativo). Mostra a cielo aperto nel concentrico e nelle frazioni Callianetto e Stazione. Presepi delle Cappelle Votive tra piloni e cappelle. Presepi del Riciclo con materiali di recupero.

Orari Castello:

Weekend: 10.00–12.30 / 15.00–18.00

Date: 3–6 gennaio 2026

Mostra a cielo aperto: visitabile 24h

COCCONATO – Il Borgo e i suoi Presepi

"Presepi d'Artista" del gruppo Artigiani del Presepe Torino e il presepe all'uncinetto di Adriana Gandini. Esposizione e vendita di presepi napoletani di Aniello Saggese. Mostra fotografica "A Natale… i Cocconatesi nel Medioevo" (CEDAS-FIAT Torino). "Il Natale degli artisti" presso Chiesa di Santa Caterina. "Il Presepe dei Babacci" con percorso scenografico da via Roma alla Chiesa Parrocchiale. Presepi diffusi in vetrine del centro storico.

Orari Mostra Presepi d'Artista:

Prefestivi: 14.30–18.00

Festivi: 11.00–12.30 / 14.30–18.00

Periodo: fino al 6 gennaio 2026 | Info: 0141 600076 | cocconatoufficioturistico@gmail.com

FRINCO – Presepe "Tra Luci e Ombre"

Percorso di presepi diffusi ispirato al messaggio di San Francesco: vivere la fede nella semplicità. Rappresentazioni davanti alle chiese, alle porte delle case e lungo le vie del centro storico, spesso con materiali di riciclo.

Orari:

Sabato: 15.00–17.00

Domenica e festivi: 11.00–18.00

Periodo: fino al 6 gennaio 2026 | Info: 393 0226150

MONALE – Il Percorso dei Presepi

Itinerario artistico dal presepe a grandezza naturale di Remo Marangon (presso il Municipio) fino al Castello. Statue in terracotta realizzate nei corsi di Martino Canavese, statue in legno con volti di personaggi dell'Astigiano. Il percorso termina con la Sacra Famiglia scolpita nel legno.

Periodo: fino al 12 gennaio 2026

Prenotazioni visite: 0141 650001

SAN DAMIANO D'ASTI – Il Magico Paese di Natale

Il centro storico si trasforma in un borgo incantato con luminarie, mercatini natalizi e stand di artigianato. La Passeggiata dei Presepi attraversa le borgate e frazioni del territorio (Valmolina, Torrazzo, San Grato, Serra dei Costa, Valteglio, Vascagliana, Lavezzole, Gorzano, Valdoisa).

Periodo: fino al 6 gennaio 2026

LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI

"Visitare i presepi del Monferrato significa entrare in un racconto corale: un viaggio tra borghi illuminati, suoni, profumi e gesti antichi che continuano a unire generazioni diverse intorno alla Natività" – spiega Francesco Marengo, presidente dell'associazione. "Oro Incenso Mirra è un invito a riscoprire la meraviglia dell'attesa, a camminare lentamente tra le vie dei paesi, a lasciarsi sorprendere dalla magia semplice e autentica del Natale".

"Continua anche quest'anno la pluriennale collaborazione con questo Circuito unico nel suo genere" – aggiunge Bruno Colombo, presidente dell'Ecomuseo BMA – "che arricchisce nel periodo natalizio una vasta area del territorio con un itinerario tematico che favorisce l'attrattività dei nostri paesi, animando la vita culturale, sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali tra folclore, memoria e tradizione".