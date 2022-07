Articolo »

Sport

29 luglio 2022

29 luglio 2022 Casale Monferrato

Basket Serie B La Junior riporta a Casale il centro Eric Ruiu Dopo la trafila nelle giovanili rossoblù e il debutto in A2, ha giocato in Serie B con Aurora Desio, Bernareggio, Virtus Valmontone e New Best Basket Mezzano, oltre a una stagione in C Gold a Serravalle Scrivia

di p.z.

Ritorna alla Junior Casale Eric Ruiu, centro classe 1996 lo scorso anno in Serie C Gold al New Best Basket Mezzano, dove ha chiuso la stagione a 11.3 punti di media. Nato a Casale, ha compiuto tutta la trafila delle giovanili nella JC, arrivando fino alla A2 dopo avere iniziato ad allenarsi con la prima squadra a soli 17 anni. Nel 2017 la prima esperienza fuori casa, all’Aurora Desio in Serie B, dove chiude con 9 punti di media. Poi il passaggio a Bernareggio (ancora in B) e nella stagione successiva alla Virtus Valmontone (6.8 punti e 3.1. rimbalzi di media). Nel campionato 2019/20 Ruiu è tornato in Piemonte, al Basket Serravalle in C Gold, mentre le due stagioni successive le ha giocate nel bresciano con il New Best Basket Mezzano.

«Siamo molto contenti di avere riportato Ruiu a Casale, aggiungendo al roster un altro giocatore legato al nostro territorio - commenta Valerio Sanlorenzo, direttore sportivo della Junior - Eric è un ragazzo giovane con alcune esperienze in Serie B e siamo sicuri che potrà dare molto a questa squadra sia come giocatore che come persona». Queste invece le parole di Eric Ruiu: «Tornare a giocare a Casale e indossare di nuovo i colori della squadra nella quale sono cresciuto è per me motivo di orgoglio: lottare per la mia città mi rende motivato come non mai. Sono molto felice per la fiducia concessami dalla società e dal coach, che ripagherò con impegno e serietà sul campo. Affronteremo un campionato difficilissimo, ma come squadra abbiamo enormi margini di miglioramento e ce la giocheremo alla pari con tutti. La costanza nel lavoro che metteremo in palestra farà la differenza, e sono sicuro che a fine anno potremo guardarci indietro a testa alta».

Con l'arrivo di Eric Ruiu si va delineando sempre di più il roster della JC che attualmente comprende il play-maker casalese Guglielmo De Ros, l'ala grande Claudio Negri e il centro Alessandro Riva, tutti e tre provenienti dall'Oleggio (Serie B), l'ala piccola Igor Jovanovic dal College Borgomanero (Serie B) e la guardia Alberto Apuzzo, riconfermato dalla passata stagione.

Campagna abbonamenti - Mercoledì 27 luglio si è aperta al “Cicin& Barlichin” la campagna abbonamenti "Batticuore Rossoblu" della Junior Casale che proseguirà tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle 20, a eccezione delle due settimane centrali di agosto (10, 12, 17 e 19 agosto). Le tessere stagionali sottoscritte potranno poi essere ritirate dalla fine di agosto.

Queste le formule dell’abbonamento, valido per le 15 partite casalinghe di Regular Season: Abbonamento intero (valido in tutti i settori ad eccezione di Club dei 100 e Curva Nord): 80 euro (10 euro il biglietto della singola partita). Abbonamento ridotto under 21 e over 65 (valido in tutti i settori ad eccezione di Club dei 100 e Curva Nord): 70 euro (7 euro il biglietto della singola partita). Abbonamento in Curva Nord: 50 euro (10 euro il biglietto intero della singola partita - 7 euro ridotto).

Per maggiori informazioni: sede.junior1956@ gmail.com.