10 gennaio 2026 Casale Monferrato

Dalle ore 8,30 alle 17 Domenica 11 gennaio torna il mercatino dell'antiquariato Al Mercato Pavia di piazza Castello

Primo appuntamento del 2026 per il Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato. Domenica 11 gennaio dalle 8.30 alle 17 si riaprono i cancelli del Marcato Pavia, in piazza Castello, su una delle più importanti rassegne del Piemonte che entra nel suo 53esimo anno dalla Fondazione. Un periodo in cui non ha mai smesso di richiamare espositori e pubblico con una proposta di altissima qualità.

«Passato il periodo dei regali di Natale, i primi mesi dell’anno sono sempre i più attraenti per i collezionisti alla ricerca di buone opportunità. Il mercato nel 2025 ha delineato tendenze interessanti circa cosa acquistare. La parola chiave è narrazione: le nuove generazioni entrano nel collezionismo privilegiando oggetti riconoscibili che abbiano storie in grado dialogare con il presente», fanno sapere i promotori.

«Rimane alta la domanda di design del Novecento, soprattutto italiano, ma tornano protagonisti gli strumenti scientifici antichi — globi, microscopi, sestanti, strumenti di misura — apprezzati proprio per quello che raccontano all’acquirente. Così come vecchi giocattoli e orologi d’epoca. Il mondo digitale amplia il mercato e rafforza la possibilità di conoscere la provenienza, mentre l’antiquariato si afferma sempre più come scelta culturale e sostenibile. Insomma, un’offerta che il parterre dell’antiquariato casalese è in grado di soddisfare ampiamente».