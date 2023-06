Articolo »

Economia

27 giugno 2023

27 giugno 2023 Fubine Monferrato

Turismo Alexala presenta le attività per l'estate e l'autunno 2023 Al Golf Club Margara di Fubine

di r.m.

È stata una grande festa estiva quella organizzata da Alexala, l'Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria, al Golf Club Margara di Fubine. Un momento di presentazione al pubblico, agli addetti ai lavori, ai Comuni, ai consiglieri e ai giornalisti delle attività svolte e della progettualità in atto per l'estate e l'autunno 2023.

Durante l'appuntamento, alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio, del presidente di Alexala Roberto Cava e del Direttore Generale Marco Lanza, sono state presentate in diverse isole promozionali i principali progetti di promozione turistica del territorio, come il circuito Cantine Accoglienti, il progetto Alessandria Incoming, la partecipazione attiva al catalogo Via(E) per Viaggiare e il progetto Bike & Train nelle valli montane della provincia di Alessandria.

«L'obiettivo è quello di mettere a sistema tutto quello che abbiamo di bello e di buono sul territorio, grazie all’aiuto di tutti gli attori che vi operano. La sfida era per noi dare una nuova impronta al marketing territoriale, per rivolgerci anche ai mercati stranieri . La soluzione è stata lavorare con i territori, e far sì che lavorassero congiuntamente per crescere e attivare strategie sempre più lungimiranti. È stato un lavoro di coinvolgimento che ha ricevuto una bellissima risposta sia pubblica che privata», ha detto l'assessore Poggio.

«Oggi presentiamo i nostri progetti, quelli che stanno per finire, quelli in corso e quelli che si stanno definendo nel dettaglio. Su questi progetti vogliamo continuare a lavorare tutti insieme in maniera congiunta, perché solo se c'è un comune sentire e la voglia di lavorare insieme i numeri possono continuare a crescere così come stanno facendo oggi. Questo tesoro possiamo coglierlo e capitalizzarlo solo se abbiamo tutti insieme la consapevolezza che il turismo è un sistema economico che può portare ricchezza significativa al nostro territorio», ha detto il presidente Cava.