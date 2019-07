Articolo »

01 luglio 2019

01 luglio 2019 Moncalvo

Domenica 30 giugno Moncalvo: festeggiato il novantesimo degli Alpini Il sindaco: «Felice e orgoglioso di questo importante anniversario»

di Alessandro Anselmo

Centinaia di penne nere hanno invaso la città di Moncalvo per festeggiare i novant’anni del Gruppo Alpini del comune aleramico, sezione di Asti. Un weekend iniziato già il sabato, ma che ha avuto il suo culmine nella giornata di domenica mattina, 30 giugno.

Dopo l’alzabandiera in piazza Garibaldi, il corteo composto da alpini giunti da tutto il Piemonte e dal nord Italia, ha percorso le vie cittadine guidato dalle note della fanfara “la Tenentina” e si è diretto in San Francesco dove don Giorgio Bertola ha celebrato la messa. Terminata la funzione liturgica c’è stata la deposizione della corona al monumento dei caduti e la scopertura delle targhe restaurate il mese scorso presso il Parco della Rimembranza, grazie al contributo degli Alpini di Moncalvo, all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e alla precedente amministrazione comunale guidata all’ex sindaco Aldo Fara.

"Oggi festeggiamo i 90 anni degli Alpini di Moncalvo – ha detto il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia. Sono felice e orgoglioso di questo importante anniversario che rappresenta un traguardo significativo per la nostra città. Novant’anni di attività sono un traguardo di tutto rispetto per il nostro territorio e il gruppo di Moncalvo incarna al meglio i valori che questo corpo possiede da sempre e ogni giorno ci trasmette: amore e sacrificio per la Patria. Il gruppo odierno conta circa 100 membri, ma la tradizione alpina è da sempre saldamente radicata nella nostra città. Nella storia di Moncalvo infatti ci sono stati molti alpini eroi di guerra, come Ernesto Umberto Testa Fochi, Lazzaro Nazzareno Lazzarini e Mons. Giuseppe Bolla, indimenticabile parroco di Moncalvo e cappellano militare».

servizio su "Il Monferrato" di martedì 2 luglio