Articolo »

Attualità

25 settembre 2025

25 settembre 2025 Casale Monferrato

Venerdì 26 settembre Torre Civica illuminata di rosso per l’eliminazione delle armi nucleari L’iniziativa promossa da Croce Rossa Italiana e Anci

di r.m.

Nella serata di venerdì 26 settembre, la Torre Civica di Casale Monferrato sarà illuminata di colore rosso in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari.

Lo comunica il Comune di Casale: «La ricorrenza, che quest’anno si celebra a ottant’anni dai tragici bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di dare vita a un percorso di sensibilizzazione civile e di promozione dell’intento di eliminare totalmente le armi nucleari, attraverso il rafforzamento della consapevolezza e dell’educazione pubblica sui rischi che tali armamenti rappresentano per l’umanità e sulla necessità della loro definitiva abolizione, al fine di favorire e mobilitare gli sforzi della comunità internazionale verso la realizzazione di un mondo libero da armi nucleari».

L’iniziativa, «che si realizzerà grazie alla collaborazione con AMC, è stata promossa da Croce Rossa Italiana e Anci nell’ambito della campagna “Nuclear Experience - Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare”».