13 febbraio 2022

Valenza

L'associazione Amici del Jazz di Valenza Ad aprile la prima edizione del festival "Blue Jazz" Il festival si terrà da sabato 2 a giovedì 21

di Massimo Castellaro

L’associazione Amici del Jazz di Valenza ha colpito ancora e per questa primavera ha allestito un calendario con i fiocchi. La città dell’oro ospiterà infatti Blue Jazz 01, ovvero la prima edizione di un festival tutto dedicato al jazz e al suo mondo, confermando il legame stretto e privilegiato instaurato già a partire dagli anni 50 con la musica ‘colta’, ospitando eventi di grande rilievo e coltivando un suo pubblico fatto di ascoltatori attenti ed appassionati. Il calendario è già stato reso noto attraverso i canali social e tra una quindicina di giorni sarà presentato in pompa magna a Valenza, qualche giorno prima dell’avvio della prevendita previsto ai primi di marzo. Il festival si terrà infatti da sabato 2 a giovedì 21 aprile, con sei date spalmate in una ventina di giorni.

Il lancio della prima edizione di BlueJazz è affidato ad una madrina d’eccezione: Karima, una voce ‘esplosiva’, tra le più potenti e significative del panorama italiano in grado di far convivere in un’unica espressione vocale i colori del jazz, del soul, del blues e perfino del gospel e del pop. “Un talento innato – conferma Lucio Milano, presidente degli Amici del Jazz - che le ha consentito di guadagnarsi tanto il consenso allargato del pubblico televisivo nazionale (da San Remo ad Amici, da Domenica In a I migliori Anni di RaiUno) quanto di quello più selettivo dei concerti internazionali”. Karima è rappresentante internazionale per l’Italia di Umbria Jazz; al Sociale sarà impegnata con il concerto ‘No filter’.

Il giorno successivo, domenica 3 aprile, sempre in teatro, il The Joy Gospel Singers proporrà “Gospel Train: itinerario fra Spiritual, Gospel e Jazz” che sarà impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Karima: un itinerario musicale tra le diverse anime del gospel coi vari collegamenti al jazz: dai più antichi spirituals, ai brani del gospel tradizionale a cui Louis Armstrong strizzava l’occhio, dalle incursioni “ellingtoniane”, alle sonorità più contemporanee o addirittura pop, tutto si mischia in un viaggio senza etichette esplorando le vie che la musica nera, e non solo, ha trovato per esprimersi e per connettersi col sacro. I venti coristi, coadiuvati e diretti da Silvia Benzi e Gabriele Guglielmi saranno accompagnati da Paolo Maggiora al pianoforte, Didier Catananti alla batteria, Roberto Lia alla chitarra e al basso, Fulvio Piacenza ospite alla tromba. è prevista anche una master class di canto con Karima.

Martedì 5 aprile al Centro Comunale di Cultura è invece previsto un concerto di Alberto Marsico & Organ Logistic, accompagnato da una master class di Music Ensemble a cura dello stesso Marsico; l’agorà di Palazzo Valentino farà inoltre da cornice, sabato 9 aprile, a “It’s still smoking time”, concerto di Lorenzo Minguzzi, mentre domenica 10 aprile si farà ritorno al teatro Sociale per il concerto a cura di Paolo Fresu e del Devil Quartet. Il gran finale giovedì 21 aprile, al Sociale, con il concerto appannaggio di Sergio Cammariere e del suo quartetto, in una serata che già si preannuncia da tutto esaurito.