Articolo »

Sport

28 ottobre 2024

28 ottobre 2024 Casale Monferrato

Tennis Palermo si aggiudica la sfida con la "Cano" di A1 femminile. In Serie A2, 3-3 per i ragazzi di capitan Marco Bella In casa, le ragazze vincono solo in doppio

Stop in singolare per Greta Rizzetto, che si riscatta in doppio con la Mendez

di a.mo.

Il Circolo del Tennis Palermo si aggiudica il terzo atto della sfida con la Canottieri Casale per 3-1, nel match di cartello del quarto turno di campionato.

Punto delle monferrine arriva dal doppio vinto da Seone Mendez e Greta Rizzetto, applaudite dal pubblico di casa. Domenica prossima importante sfida in trasferta a Padova, temporaneamente seconda, davanti alle casalesi, terze e scese in zona playout. La qualificazione ai playoff passa anche dal prossimo match.

In trasferta, nella Serie A2 maschile, la capolista Canottieri Casale pareggia 3-3 in Campania contro il Team Avino. A segno per il club di viale Lungo Po Gramsci, il capitano Marco Bella, lo spagnolo Alejandro Moro Canas, con quest'ultimo vincitore anche in doppio insieme a Gregorio Biondolillo. Domenica prossima i casalesi ospiteranno i monzesi di Villasanta.

Turno di riposo in A2 femminile per lo Sport Club Nuova Casale.