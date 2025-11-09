Articolo »
Tennis
Vince solo la Canottieri Casale di A2 maschile: imbattuta nel campionato
Dal 23 novembre iniziano gli spareggi salvezza e promozione
Ultima giornata di stagione regolare in Serie A2 di tennis. E i club monferrini conoscono i verdetti per la seconda parte del calendario.
La Canottieri Casale di A2 maschile vince 4-2 contro Viserba e rimane imbattuta nel girone 8: per i ragazzi di capitan Marco Bella, dal 23 novembre, iniziano i playoff.
Nel femminile, primo k.o. in Puglia per il team della capitana Giulia Gabba: stop 3-1 contro Copertino. Tra due settimane, impegno playoff da prima classificata nel girone 4.
La Nuova Casale ferma la corazzata Trento con un ottimo pareggio. Per le ragazze dei capitani Alessandro Demichelis e Davide Morini, inizieranno invece i playout da terza classificata nel girone 3.
