21 luglio 2024 Casale Monferrato

Al Castello Conviviale estivo dell'Accademia Italiana della Cucina Mercoledì con il sindaco Capra e il vescovo Sacchi

di a.mo.

Nella splendida cornice degli spalti del Castello di Casale, la delegazione Monferrato dell’Accademia Italiana della Cucina ha dato il via mercoledì sera alla nuova stagione di appuntamenti con una gioviale conviviale d’estate.

Pietro Caire, nella veste di delegato dell’AIC Monferrato appena riconfermato, ha dato il benvenuto ai presenti illustrando la programmazione per la nuova annata: non mancheranno focus sulle erbe spontanee e sulla tradizione monferrina dell’olio d’oliva. Missione della delegazione anche la valorizzazione dei produttori locali, come già avvenuto mercoledì con delizie provenienti da Cella Monte. Nel menu, insalata di pollo, sedano e grana, polpo e patate, insalatina di farro, pomodoro secco, olive e feta, mousse di formaggi alle erbe Montisferrati; taglieri salumi Macelleria Pala e F.lli Coppo; toma piemontese Montisferrati.

Piatto forte della serata carne cruda della Macelleria F.lli Coppo con Nocciola Piemonte Corilu; dolce torta nocciole Piemonte di I Bo bio Natura e Benessere con panna montata artigianale. Brindisi con Spumante Brut Monemvasia e Grignolino del Monferrato. Ospiti della serata il Vescovo della Diocesi di Casale, Mons. Gianni Sacchi (buona forchetta ed esperto di olio) e il sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra, il quale ha ribadito l’importanza enogastronomica del territorio. Nella consulta insieme a Caire, Franco Bazzi (Vice Delegato), Marcella Mantelli Accatino (Vice delegata), Silvia Miglietta (Segretaria) e Filippo Tarocco (Consultore).