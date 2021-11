Il Casale pareggia 0-0 nel recupero di mercoledì pomeriggio a Sestri Levante

Articolo »

10 novembre 2021

10 novembre 2021 Casale Monferrato

di p.z.

E' terminato sullo 0-0 il recupero tra Sestri Levante e Casale giocato mercoledì pomeriggio partendo dal 18' del primo tempo, dal punto cioè nel quale la partita era stata sospesa per le avverse condizioni meteo. Il pari ottenuto dai nerostellati in Liguria non è sufficiente per conquistare la vetta della classifica del girone A che resta ancora appannaggio del Chieri. La squadra di Marco Sesia è seconda da sola a quota 21 punti a -1 dalla capolista.

Domenica 14 novembre (ore 14,30) al "Silvio Piola", si giocherà il derby piemontese con il Novara, sfida ricca di fascino e di storia che mette in palio punti pesanti per entrambe le contendenti.