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Attualità

16 luglio 2026

16 luglio 2026 Roma

Istituita su proposta del deputato Amich la Giornata nazionale in memoria delle vittime del naufragio dell’Arandora Star La ricorrenza sarà celebrata ogni anno l’11 ottobre per ricordare quanto accadde il 2 luglio 1940

di r.m.

Con il voto favorevole del Senato della Repubblica, è diventata legge dello Stato la proposta, a prima firma dell’on. Enzo Amich, che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del naufragio dell’Arandora Star, la più grande tragedia della storia dell’emigrazione italiana.

L’iniziativa assume un significato particolare per il Piemonte e per la provincia di Alessandria, dove diversi comuni contano vittime del naufragio.

La ricorrenza sarà celebrata ogni anno l’11 ottobre per ricordare quanto accadde il 2 luglio 1940. Quel giorno la nave britannica Arandora Star, che trasportava internati destinati alla deportazione per decisione dell’allora governo britannico, fu silurata da un sommergibile tedesco nell’Atlantico. Nel naufragio persero la vita circa 800 persone, tra cui 446 italiani, molti dei quali residenti da decenni nel Regno Unito.

«Questa legge - afferma l’on. Enzo Amich - rende finalmente giustizia a vittime innocenti troppo a lungo dimenticate. È il riconoscimento dovuto alle loro famiglie e a tutta la comunità italiana nel mondo. L’11 ottobre, anniversario della scomparsa dell’ultimo superstite, Rando Bertoja, sarà un momento di riflessione nazionale sul valore della memoria. Ha vinto il lavoro di squadra, l’unità di intenti e il cuore.»

«Desidero ringraziare l’Associazione Arandora Star e il suo presidente Giuseppe Conti, Maria Serena Balestracci, Maura Maffei, i capigruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan al Senato e Galeazzo Bignami alla Camera, nonché i relatori Roberto Menia al Senato e Deborah Bergamini alla Camera, il cui impegno ha reso possibile questo risultato. Un ringraziamento particolare va ai familiari delle vittime, agli amministratori locali e agli studiosi che, in questi decenni, hanno custodito e trasmesso con dedizione questa pagina della nostra storia.»

Il provvedimento promuove iniziative scolastiche, culturali e commemorative per far conoscere alle nuove generazioni quanto accaduto, valorizzare la storia dell’emigrazione italiana e rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito.