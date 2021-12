Articolo »

07 dicembre 2021

07 dicembre 2021 Moncalvo

Mercoledì 8 dicembre La Fiera del Bue Grasso a Moncalvo Domenica scorsa grande successo per il bollito misto della Pro Loco

I volontari della Pro Loco impegnati nella preparazione del bollito

di Alessandro Anselmo

È ufficialmente iniziata la 383ma Fiera Nazionale Sua Maestà il Bue Grasso, l’evento più importante del dicembre moncalvese. Primi appuntamenti già nel weekend con il momento principale del pranzo domenicale servito a 400 persone dalla Pro loco guidata da Mirko Ippolito nel palatenda allestito in piazza Carlo Alberto. “E’ bello essere ritornati in piazza per festeggiare le nostre tradizioni – commentano dalla pro loco cittadina -. L’osservanza delle disposizioni di sicurezza complica la gestione dell’evento, ma abbiamo garantito il distanziamento e il numero previsto ai tavoli oltre al controllo del green pass per accedere alla struttura coperta. Da mercoledì anche noi chiederemo il green pass rafforzato per l’ingresso nel palabue”.

Domenica scorsa invece i cuochi aleramici hanno servito “carne di un bovino acquistato dalla nostra stalla di fiducia, mentre cotechini, vino, pane e agnolotti sono stati acquistati a Moncalvo. La torta di nocciole, le salse e l’insalata russa erano invece di nostra produzione. Abbiamo venduto infine molte bottiglie di vino di produttori locali. I commensali arrivavano da tutto il Nord Italia, con gruppi provenienti anche dal Veneto” concludono dalla pro loco. Soddisfatto anche il primo cittadino Christian Orecchia anche lui impegnato dietro ai fornelli: “Il bue grasso ritorna dopo un anno di fermo. Sono felice e ringrazio tutti i volontari per il loro grande sforzo che ha permesso oggi di affrontare questa sfida”.

Dopo il weekend, il momento clou della Fiera sarà domani, mercoledì 8 dicembre, con la fiera zootecnica, riconosciuta De.Co. Un momento significativo in cui i “giganti bianchi” torneranno dopo un anno di stop sotto i portici di piazza Carlo Alberto. Una manifestazione importante, inoltre, non solo per gli appassionati e i turisti, ma per tutto il comparto della filiera della Razza bovina piemontese, fiore all’occhiello del nostro territorio.

Si inizia dalle ore 8 in piazza Carlo Alberto con la tradizionale distribuzione della scodella di brodo, trippa e ceci mentre i più bei capi di buoi e manzi iniziano a prendere posto sotto i portici in attesa di poter sfilare anche nel ring. Compito della giuria sarà quello di esprimere le valutazioni che sfoceranno nella proclamazione dei vincitori con la premiazione alle ore 12. Prima, invece, alle ore 10.30, ci sarà la “Stima del peso” e al vincitore andrà un cesto di prodotti tipici De.Co. moncalvesi.

Per i primi capi classificati iscritti alla Fiera ci saranno le ambite gualdrappe con cui vestire l'animale. Invece, al pubblico, l'opportunità del "buji tut al di": distribuzione continua nel palatenda del sontuoso bollito misto secondo la ricetta di Moncalvo curata dalla Pro loco. “Siamo felici dopo un anno di stop di poter tornare in piazza – spiega la presidente della commissione Fiera, Luisella Braghero –. Era necessario rispondere positivamente alle sollecitazioni di aziende molto provate dalla pandemia, mandando un messaggio di coraggio e di attenzione alle tante persone che gravitano nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento”.