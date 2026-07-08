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08 luglio 2026

08 luglio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale La Novipiù inserisce nel roster la guardia Triassi e l'ala forte Stentardo I due giocatori nell'ultima stagione sono stati compagni di squadra nella formazione campana dell'Angri Pallacanestro

La guardia Alberto Triassi in azione (foto Angri Pallacanestro)

di p.z.

La Novipiù Monferrato Basket ha completato altre due tasselli del nuovo roster inserendo l’ala forte Francesco Stentardo e la guardia Alberto Triassi, compagni di squadra nell’ultima stagione nella formazione campana dell’Angri.

Atleta classe 2003 alto due metri, Stentardo è cresciuto nel settore giovanile del Napoli Basket, società con cui ha disputato anche i campionati nazionali di categoria, prima di proseguire il proprio percorso alla PSA Sant’Antimo. Nella stagione 2022/2023 ha maturato le prime esperienze senior in Serie C Gold. L’anno successivo è entrato stabilmente nel roster della prima squadra della PSA Sant’Antimo, in Serie B Nazionale, collezionando 29 presenze. Nel campionato 2024/2025 ha iniziato la stagione ancora con Sant’Antimo prima di trasferirsi alla Scandone Avellino, in B Interregionale, contribuendo al brillante cammino della formazione irpina fino alla semifinale play-off, dopo una decisiva affermazione nei quarti di finale. Nella scorsa stagione, dopo il rientro da un infortunio, a gennaio è approdato all’Angri Pallacanestro, sempre in B Interregionale. Con la formazione salernitana ha disputato 21 partite, con 9,5 punti di media in 29 minuti di utilizzo, confermandosi un giocatore affidabile e capace di incidere su entrambi i lati del campo. Atleta giovane ma già dotato di una significativa esperienza nei campionati senior, Stentardo è un innesto di qualità e fisicità nel roster della Novipiù Monferrato Basket.

Alberto Triassi, guardia classe 2002 di 192 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile dell’Orlandina Basket, dove ha saputo mettersi in evidenza fin dai primi anni della sua carriera conquistando anche le prime apparizioni in prima squadra in Serie A2, dopo essersi distinto in C Silver con oltre 15 punti di media. Nel campionato 2021/2022 è arrivata la prima esperienza lontano dalla Sicilia con Teramo a Spicchi in Serie B, seguita dal ritorno all’Orlandina l’anno successivo. Il definitivo salto tra i senior è arrivato poi con la maglia della Diesel Tecnica Sala Consilina in B Interregionale, dove ha confermato il proprio talento offensivo prima dell’approdo, nella seconda parte della stagione 2024/2025, alla Power Basket Salerno in Serie B Nazionale. Nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Angri Pallacanestro, risultando uno dei punti di riferimento della formazione campana. Per lui 33 presenze, quasi 30 minuti di utilizzo medio a partita e 12,7 punti di media, accompagnati da ottime percentuali realizzative. Nella gara-3 dei quarti di finale dei play-off contro Monopoli è stato autore di una prestazione eccezionale con 41 punti a referto (9/12 da tre) segnando i tiri liberi della vittoria. Esterno moderno, atletico e di grande energia, Triassi abbina capacità realizzative a solidità difensiva e versatilità, caratteristiche che gli permettono di ricoprire più ruoli sul perimetro. La Novipiù Monferrato Basket aggiunge al proprio roster un giocatore giovane ma già ricco di esperienze, pronto a mettere il proprio talento e la propria intensità al servizio della squadra.

L’organico rossoblu comprende attualmente capitan Niccolò Martinoni, i play/guardia Niccolò Malaventura e Nicolò Castellino, l’ala lituana Karolis Sapiega, l’ala forte Francesco Stentardo e la guardia Alberto Triassi. Altri annunci sono attesi nei prossimi giorni.