Sport

24 aprile 2021

24 aprile 2021 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù vince il primo match della “fase a orologio” imponendosi in casa di misura su Latina: 70-69 La prossima sfida vedrà la JB Monferrato impegnata a San Severo giovedì 29 aprile alle ore 18

Fabio Valentini, tra i protagonisti della vittoria contro Latina (JBM/Avonto)

di s.g.

Esordio nella “fase a girone” con una vittoria per la Novipiù. Il primo storico match di questa nuova formula decisa dalla Lega LNP andato in scena sabato al "PalaFerraris" è quel mix di tensione e grande equilibrio che proprio dovrebbe caratterizzare questo tipo di sfide. Con in palio la salvezza diretta e in un raggruppamento che vede squadre che hanno raggiunto posizioni simili in stagione è inevitabile che la ricerca del bel gioco sia sacrificata a favore dell’agonismo più puro. Il match del “PalaFerraris”, in larga parte poco spettacolare ma estremamente intenso, si caratterizza da un grande equilibrio, con tentativi di fuga di entrambe le squadre ricuciti con qualche contatto al limite e giocate dei singoli. La Novipiù è brava a sfruttare i passaggi a vuoto di Latina e a difendere per oltre 90 secondi il +1 con il quale si chiude il match. Ottima prova di Redivo e Fabio Valentini, con una grande prestazione difensiva di Thompson, Donzelli e Martinoni. La Benacquista di coach Gramenzi, che si presentava come capolista del girone, rimane in partita per 40 minuti, pur essendo in piena emergenza nel reparto lunghi.

Coach Andrea Valentini schiera al via Fabio Valentini, Lucio Redivo, Sam Thompson, Daniel Donzelli e Martinoni. "Out" Gora Camara, fermato da un infortunio al dito. Latina con nove giocatori in distinta: spettatore del match "Aka Fall", ex rossoblù, con una ingessatura alla mano destra; indisponibile anche l’altro lungo della Benacquista, Bisconti. Si inizia con una bomba di Fabio Valentini, subito seguita da una tripla dall’angolo di Redivo. Latina risponde cercando soluzioni da dentro l’area per l'8 pari dopo 4’. Il ritmo non è esaltante, ma si vedono comunque interessanti spunti di gioco organizzato. La tripla di Valentini del 16-8 convince Gramenzi a chiamare i suoi in panchina: la bomba di Lewis in uscita del time-out tranquillizza il coach dei pontini. Raucci completa la rimonta della Benacquista ed è la panchina rossoblù questa volta a chiamare la sospensione (16-17 al 9’). Con un canestro sulla sirena di Casini si chiude il primo quarto: 20-19 il parziale. Sale la tensione sul parquet a inizio del secondo periodo: tanti fischi della terna e pochi canestri. Lewis e Mouaha guidano il tentativo di fuga dei laziali, subito spento dalle triple di Redivo e Donzelli. Grande equilibrio al "PalaFerraris"; dopo 18’ il tabellone segna +1 JBM (36-35). Si va negli spogliati sul punteggio di 38-37.

Alla ripresa della partita mini-parziale dei rossoblù che trovano importanti realizzazioni da Redivo e Donzelli, che ruba palla e va a schiacciare il 42-37. Difesa a tutto campo dei ragazzi di coach Valentini e Latina che si fa sorprendere dall’adeguamento tattico dei casalesi. Scintille fra Trotter e Martinoni e animi che si surriscaldano ulteriormente. Raucci segna il momentaneo possesso di vantaggio di Latina (44-46 al 25’). Si continua a segnare sempre poco, in un match intenso ma molto nervoso. Coach Valentini sceglie il figlio Luca e Casini per gli ultimi minuti della frazione: gli ultimi punti del quarto sono di Lewis, che allunga sulla sirena sul 50-55. Cinque punti consecutivi di Lucio Redivo all'inizio dell'ultimo quarto quarto riportano il punteggio in parità. Improvvisamente si alzano le percentuali realizzative di entrambe le compagini: la bomba di Sam Thompson riporta nuovamente a contatto le due squadre (65-65 al 36’). Fallo antisportivo di Benetti, un’ingenuità, e la JBM sfrutta questo fischio per portarsi sul +2. Anomala difesa a zona di coach Gramenzi, che la Novipiù prova ad attaccare portando blocchi frontali. Tanta confusione a 1’20’’ dalla sirena che vale la palla persa dai rossoblù, mentre il tabellone segna 70-69. Super difesa di Martinoni che ferma le velleità di Raucci; errore di Redivo che perde palla e lancia in contropiede la Benacquista il cui tentativo di schiacciata a due mani è decisamente a un troppo elevato tasso di difficoltà. Il possesso è ancora degli ospiti, mente il cronometro segna 15’’: isolamento frontale di Trotter che sbaglia il tentativo dall’area. Rimbalzo di Thompson e Latina che, con 3 falli complessivi commessi nel quarto, non riesce a fermare il match. Termina 70-69.

Giovedì 29, in Puglia, seconda sfida per la Novipiù, alle ore 18 sul campo del San Severo.

Top scorer della JBM p Lucio Redivo, che chiude il match con 24 punti e 6 assist in 34 minuti di impiego. In doppia cifra per i rossoblù anche Fabio Valentini (5/7 da tre per lui) e Sam Thompson, autore della solita preziosissima prestazione anche in fase difensiva. In doppia cifra, ma per i rimbalzi Martinoni, che ne cattura 11 in un extra impiego, per l’assenza di Camara, di 33 minuti. Simili le percentuali di tiro: la JBM ha realizzato il 43,4% delle conclusioni tentate (con 57 tentativi dal campo) mentre Latina ha trasformato il 44,4% dei canestri tentati (con 22/48 da due e 6/15 da dietro la linea dei 6,75). Molto vicino anche il saldo dei rimbalzi totali (32-36 per Latina), con gli ospiti che, con una grande intensità di gioco, hanno sopperito sotto canestro all’assenza di due lunghi del roster.

Questo il commento di coach Andrea Valentini: «Sono molto soddisfatto per il risultato. Parlare di bel gioco non è possibile: in partite come queste l’unica cosa che conta è il risultato. È stata una settimana travagliata: un giocatore (Camara) non è potuto scendere in campo, un altro (Luca Valentini) ha giocato nonostante un dito rotto. Un grazie ancora ai ragazzi. Si tratta di un piccolo, ma importante passo per la nostra classifica».

NOVIPIU’ JB MONFERRATO - BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA 70-69 (20-19; 38-37; 50-55)

NOVIPIÙ JB MONFERRATO: Redivo 24 (6/9, 3/12), Fabio Valentini 17 (0/2, 5/7), Thompson 12 (3/6, 2/4), Donzelli 5 (1/4, 1/2), Martinoni 4 (2/4), Casini 4 (1/1), Tomasini 2 (1/2, 0/2), Luca Valentini 2 (0/2 da tre). Sirchia, Camara, Lomele e Giombini n.e. All. Andrea Valentini.

BENACQUISTA LATINA: Lewis 14 (5/11, 1/1), Raucci 14 (7/11, 0/1), Baldasso 10 (2/4, 2/4), Mouaha 9 (4/7), Benetti 8 (2/4, 1/5), Trotter 7 (1/7, 1/1), Passera 5 (0/3, 1/2), Piccone 2 (1/1, 0/1). Hajrovic n.e. All. Franco Gramenzi.