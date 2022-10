Articolo »

Attualità

19 ottobre 2022

19 ottobre 2022 Valenza

L'intervento dell'Asl Al Vaccinazioni: potenziati tutti i centri della provincia «Dal primo novembre il centro di Valenza trasferisce la sua attività presso l’ambulatorio distrettuale di viale Santuario 74»

di r.m.

«Da lunedì 3 ottobre sono iniziate in Piemonte le chiamate dirette tramite Sms per la somministrazione delle quarte dosi ai cittadini over60 che non hanno ancora effettuato la preadesione sul sito ilpiemontetivaccina.it. L’invio degli Sms con un appuntamento ha l’intento di promuovere la copertura vaccinale della fascia di età maggiormente esposta al rischio di forme più gravi di contagio. Una volta maturati i tempi (120 giorni dal primo booster – terza dose), gli assistiti Asl Al over60 riceveranno automaticamente l'SMS di convocazione presso uno dei centri vaccinali della provincia».

Lo fa sapere l'Asl Al che spiega: «I calendari di apertura sono stati potenziati in tutte le sedi e dal 22 ottobre riaprirà al sabato anche il centro Vaccinale nell’ex Caserma Valfrè ad Alessandria. Dal primo novembre il centro vaccinale di Valenza trasferisce la sua attività presso l’ambulatorio distrettuale di viale Santuario 74».

In tutti i centri vaccinali Asl Al sarà comunque possibile ottenere vaccinazioni anti Covid in accesso diretto nelle ultime due ore di apertura: «Date e orari di apertura sono sempre aggiornati sul sito di Asl Al www.aslal.it nella sezione Area Covid. Sul sito ilpiemontetivaccina.it rimane attiva la possibilità di preadesione per gli assistiti over12 che intendono ricevere la somministrazione di una quarta dose. È sempre possibile anche prenotare la quarta dose in farmacia o presso il proprio medico di famiglia se vaccinatore».

Per richieste e modifica di appuntamenti, cancellazioni e informazioni sui centri vaccinali Asl Al è possibile contattare il numero 0131 307822 che risponde H 24, 7/7 giorni su 7.