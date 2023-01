Articolo »

11 gennaio 2023 Casale Monferrato

Diversi i progetti Circolo Culturale Marchesi del Monferrato: bilancio e future iniziative Parla la presidente Emiliana Conti

di r.m.

«Il Circolo Culturale Marchesi del Monferrato si appresta ad iniziare un nuovo anno di attività associative, avendo come di consueto l’obiettivo di divulgare e fare conoscere la storia e la cultura del nostro Monferrato».

Sono le parole di Emiliana Conti, presidente del Circolo Marchesi del Monferrato che traccia un bilancio del 2022: «L’anno appena concluso è stato denso di iniziative, grazie anche ad una sempre più costante normalizzazione dopo il lungo periodo pandemico che negli anni passati ha talvolta rallentato ed impedito la giusta espressione degli sforzi organizzativi profusi; ora, invece, non possiamo che ritenerci soddisfatti, grazie alla costante e positiva risposta del pubblico che ogni volta ha partecipato ai nostri eventi, a dimostrazione che la strada che ci siamo prefissati di percorrere è quella giusta».

In questi mesi «abbiamo proseguito il nostro percorso editoriale con la pubblicazione di un secondo volume a fumetti, sempre a firma di Giulio Legnaro, dedicato alla fondazione Alessandria, presentato al Salone del Libro di Torino, prestigiosa vetrina che aveva già visto l’anno precedente i Marchesi protagonisti con il libro della giornalista e storica Cinzia Montagna ”Donne fuori dalla storia” e che anche in questo anno appena concluso ha continuato a far positivamente parlare di sé».

Non sono mancate le occasioni per le celebrazioni letterarie: «Nell’anno del centenario della nascita di Fenoglio, i Marchesi sono stati gli organizzatori di un importante evento, patrocinato da centro studi Beppe Fenoglio di Alba e dalla Regione Piemonte, che ha esplorato la dimensione monferrina del grande scrittore piemontese mentre hanno collaborato con la Fondazione Monferrato Life Experience per approfondire le radici piemontesi del grande Pasolini. Sempre in ambito letterario è proseguita la collaborazione – iniziata nel 2021 – con il Museo Etnografico Garbarina , nell’ambito della rassegna ”C’era una volta…”».

Il Circolo «è stato molto attivo, come organizzatore o partner, nella realizzazione di momenti di incontro e confronto incentrati sulla divulgazione storica: ne sono esempio concreto le giornate dedicate alla Sacra Sindone e ai Templari, al secolo d’oro di Casale nel Cinquecento, a Colombo o Santa Maria Mazzarello. Nei prossimi mesi, anche in questo ambito, diversi progetti sono in via di definizione, e nutriamo fiducia che molto possa prendere corpo».

Di particolare rilevanza «l’adesione, come soci fondatori, a Fondazione Monferrato Live Experience Ets, ente no profit inserito nel disciplinare del terzo settore, occasione preziosa nel rafforzare l’azione sinergica e comunitaria di quanti più attori presenti ed attivi sul territorio: grazie a questa collaborazione siamo certi di riuscire a proporre grazie ad azioni congiunte, programmi di vasto respiro e di pratica utilità nella qualificazione territoriale».

Fra i progetti che stanno prendendo corpo «per questo 2023 possiamo anticipare quello relativo a “in volo sulle terre dei nostri avi“, che realizzeremo in collaborazione con l’Aeroclub Casalese “Natale, Silvio e Italo Palli” di Casale Monferrato: una ricognizione in volo sul Monferrato, che permetterà di osservare dall’alto i luoghi più significativi del territorio Aleramico».