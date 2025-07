Articolo »

Ottava edizione della corsa podistica Si corre la "StraTruggia" in ricordo della maestra Angela Coppa La partenza verrà data alle ore 20. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Terruggia

Nuovo appuntamento per il ricco calendario delle kermesse serali che caratterizzano l’estate podistica. Questa sera, venerdì 25 luglio, è la volta della “StraTruggia”, la prova di corsa off-road che celebra la sua ottava edizione a Terruggia proponendo ai tanti appassionati provenienti un po’ da tutto il Nord-Ovest italiano un tracciato disegnato fra le colline e i vigneti del Monferrato, che all’ora del tramonto assumono colorazioni davvero uniche, unite all’addolcirsi delle temperature estive. Il tracciato della corsa è di 6,5 km, ricalcando quello dello scorso anno che fece registrare i successi di Marco Mazzon (Olimpiatletica) in 23’35” e di Ilaria Zavanone (Woman Triathlon Atletica), tra le donne, in 30’23”. Le iscrizioni si vanno moltiplicando di ora in ora, soprattutto grazie agli elenchi che le varie società podistiche, dal Piemonte come dalla Liguria, stanno via via presentando.

La manifestazione, intitolata ad Angela Coppa, amatissima maestra della scuola dell’infanzia di Terruggia scomparsa prematuramente nel 2014, prenderà il via alle ore 20, dopo una serie di altre manifestazioni come quelle riservate ai bambini, che la Pro Loco di Terruggia allestirà insieme all’Associazione AttivaMente ASD APS su un tracciato ad anello di 1,5 km. nella zona centrale del paese, la cui lunghezza da percorrere varierà in base all’età dei bambini, con la “mitica” mascotte GIGA a dare il via alla corsa alle ore 19,30 e intrattenere i più piccoli. Ci si potrà ancora iscrivere alla prova agonistica presentandosi ai tavoli di segreteria e versando 10 euro. Ricco il pacco gara, con una sacca personalizzata con all’interno gel da bere, barretta energetica alle mandorle e buoni sconto. Olltre all’acqua, prima e dopo la gara, utilizzo di docce e spogliatoi, ristoro post gara con acqua e the e “pasta party” finale a base di pastasciutta, anguria e acqua a cura della Pro Loco.

Premiazioni riservate ai primi tre assoluti e di categoria. L’avvicinamento alla gara sarà anche allietato dalle note dei Bailenga, un duo musicale dedito all’Italian Folk che si esibirà nella Veranda Lostecco al Parco di Villa Poggio a partire dalle ore 18,30. L’organizzazione del concerto è curata dal Comune di Teruggia e da Quizzy Teatro in collaborazione con il ristorante Lo Stecco. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Terruggia, telefono 333.6472373, sito internet www.prolocoterruggia.it.