08 gennaio 2024 Casale Monferrato

Istituto Sobrero “Einstein in ospedale” lega fisica e medicina Progetto per le classi terze e del percorso biomedico

Il progetto educativo Pcto “Einstein in ospedale” che coinvolge tutte le classi terze del Liceo Scientifico e gli studenti iscritti alla prima e alla seconda annualità del percorso Biomedico dell’Istituto Sobrero, rappresenta un’iniziativa entusiasmante che unisce il mondo della Fisica a quello della Medicina.

L’iniziativa tratta i campi della radioterapia e degli esami diagnostici quali TAC (tomografia assiale computerizzata), RMN (risonanza magnetica nucleare) e PET (tomografia a emissione di positroni).

Le conferenze condotte in istituto da qualificati professionisti sanitari, come quella avvenuta il 19 dicembre scorso che ha visto in qualità di relatore il dottor Luca Vigna, medico dell’Ospedale Maggiore di Novara e dell’Università del Piemonte Orientale, costituiscono il cuore pulsante di questo progetto e offrono agli studenti l’opportunità di comprendere non solo i principi teorici delle discipline coinvolte, ma anche come essi vengono applicati nella pratica medica quotidiana.

Il progetto prevederà in futuro anche un’esperienza diretta degli studenti in sede ospedaliera, arricchendo così le conoscenze con le competenze. Grazie a questa proposta formativa, ancora agli albori, gli studenti liceali del Sobrero hanno potuto esplorare in modo accattivante l’intersezione tra due discipline, comprendendo anche come queste collaborino a beneficio dei pazienti, in particolar modo di quelli oncologici.

“Einstein in ospedale” avvicina quindi gli studenti anche alle sfide e alle opportunità presenti nel mondo sanitario, incoraggiandoli a considerare ipotetici percorsi professionali in settori interdisciplinari che coniugano scienza e cura della salute.