08 novembre 2025

Basket Serie B Nazionale La Siaz Piazza Armerina vince l’anticipo del sabato battendo la Novipiù 93-85 Marcucci e Rupil, top scorer dei rossoblu, chiudono la partita in Sicilia con 17 punti a testa. Secondo il report statistico, Caglio è il migliore della MB, mettendo a referto 13 punti e 4 assist in 19 minuti con +21 di valutazione finale.

Contro i siciliani partita da 13 punti e 4 assist per Simone Caglio

di s.g.

Reduce da due vittorie consecutive che hanno svoltato una stagione priva di risultati positivi nelle prime giornate di campionato, la Novipiù Monferrato Basket di coach Fabio Corbani affronta la lunga trasferta in terra in Sicilia per sfidare nell'anticipo del sabato, al “PalaPadua” di Ragusa, la matricola Siaz Piazza Armerina. Entrambe le squadre devono fare i conti con assenze importanti. Il primo quarto non è particolarmente intenso, con la Siaz che riesce a sfruttare meglio i suoi terminali più pericolosi, Lepichev e Markovic, chiudendo in vantaggio la frazione: 23-16. I continui, ma infruttuosi, tentativi da tre punti della MB portano i ragazzi di coach Corbani inseguire anche di 16 punti nel secondo quarto; Marcucci e Guerra provano a impostare l’”operazione recupero”. La MB trova minuti di qualità e si riporta con pazienza a un paio di possessi di distacco, riaprendo di fatto la partita nel terzo periodo. Il match acquista spettacolarità; nell’ultima frazione le squadre mostrano il meglio della loro produzione offensiva, trovando entrambe quasi 30 punti nei 10’. La Siaz è però brava a spegnere sul nascere ogni tentativo di rimonta dei monferrini e l'incontro termina sul punteggio di 93-85.

Coach Corbani schiera alla palla a due iniziale un quintetto inedito con Guerra, Caglio, Zangheri, Marcucci e Dia. Lo staff tecnico ha preferito risparmiare capitan Martinoni ancora alle prese con i postumi di una brutta caduta sul parquet nel match casalingo contro Fidenza. Piazza Armerina inizia fortissimo con Lepichev; Zangheri e Caglio ribaltano il risultato portando la Novipiù avanti 7-4. Due amnesie difensive consecutive dei rossoblu permettono alla Siaz di riprendere il comando, costringendo coach Corbani a chiamare un time-out immediato. Il match prosegue su ritmi piuttosto blandi. La MB insiste con i tiri da tre, faticando a tenere il passo di Piazza Armerina, che chiude il primo quarto in vantaggio 23-16.

Si sblocca Rupil, ma i siciliani continuano a controllare il ritmo impedendo alla MB di esprimersi al meglio. Lepichev dall’area allunga sul +15 Siaz Basket al minuto 17 (42-27); la Novipiù non riesce a trovare la giusta continuità offensiva e la tripla di Marcucci è una delle poche conclusioni dalla lunga distanza accolte dal canestro del “PalaPadua”. Gli arbitri convalidano la bomba di Guerra sulla sirena e le squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul punteggio di 48-35.

Si riprende dopo il riposo con il canestro dall’area di Lepichev a cui replica Zangheri con una bomba. La MB alza l’intensità difensiva adattando anche la strategia ed estendendo il raggio d’azione; la variazione ha i suoi effetti e, con caparbietà, la Novipiù si riporta sul -6 (59-53 al minuto 26). Tanti errori commessi da entrambe le formazioni in chiusura del terzo periodo. Si va all’ultimo riposo regolamentare con il tabellone che segna 67-56.

Gallizzi, con una pesantissima tripla, spegne sul nascere l’ennesimo tentativo dei monferrini di riportarsi a contatto; Almansi, su assist di Cepic, rincara la dose siglando l’84-69 che convince lo staff tecnico rossoblu a fermare chiamare immediatamente time-out. Si alza improvvisamente la qualità del gioco; sesta tripla di serata di Almansi, con la MB che deve inseguire con 5’ rimanenti sul cronometro. Rupil e Zangheri sono molto lucidi a gestire il contropiede propiziando l’87-77 al 37'. La MB non si arrende e, con il canestro e fallo subìto da Zanzottera, si porta a -8. Guerra accorcia ulteriormente dalla lunetta, ma il cronometro è implacabile. La Novipiù decide di non commettere fallo; Gallizzi segna in appoggio il 93-85 sul quale si conclude il match.

Sei giocatori rossoblu hanno chiuso il confronto in doppia cifra. Guerra si è fermato a 10 punti, mentre Zangheri, Zanzottera e Caglio hanno raggiunto quota 13. Marcucci e Rupil si sono divisi il titolo di top scorer rossoblu, entrambi con 17 punti. All’intervallo lungo, le percentuali di tiro delle due squadre erano agli antipodi: la MB aveva trasformato il 35% dei tiri tentati, con un basso 4/20 da tre, mentre Piazza Armerina aveva un impressionante 62%, con 4/9 da dietro l’arco. Alla fine del match, la Novipiù ha migliorato la sua percentuale di tiro al 46,2%, con 13/37 da tre punti, mentre anche la Siaz Basket ha realizzato 13 triple in 21 tentativi. La percentuale di tiro complessiva dei padroni di casa si è attestata sul 63%. Piazza Armerina ha vinto la lotta a rimbalzo con un netto 33-27 e ha anche dominato nel conteggio delle assistenze, una delle chiavi statistiche del match, chiudendo avanti 28-18.

La Novipiù tornerà in campo mercoledì 12 novembre a Legnano (ore 20,30) nel turno infrasettimanale di campionato.

SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA - NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 93-85 (23-16; 48-35; 67-56)

PIAZZA ARMERINA: Gallizzi 9, Colussa 3, Meluzzi 15, Prai 3, Migone, Almansi 21, Lepichev 18, Cepic 13, Markovic 11. Rotondo n.e. All. V. Patrizio.

NOVIPIU' M.B.: Zangheri 13, Osagie, Caglio 13, Zanzottera 13, Rupil 17, Basta, Dia 2, Guerra 10, Marcucci 17. Martinoni, Iacorossi, Flueras n.e. All. F. Corbani.