Articolo »

Cultura

04 aprile 2025

04 aprile 2025 Casale Monferrato

Danza contemporanea Quintetto al Municipale per la rassegna "We Speak Dance" Martedì 8 aprile alle 21

Marco Augusto Chenevier salirà sul palco del Municipale (foto Alex Brenner)

di a.mo.

Prosegue We Speak Dance, la rassegna di danza diffusa sul territorio regionale, ideata da Fondazione Piemonte dal Vivo a partire dal 2022 per ampliare in senso multidisciplinare la tradizionale proposta di prosa delle proprie stagioni teatrali. Il meglio della creazione coreografica italiana e straniera approda così sui palcoscenici di capoluoghi e piccoli borghi: un modo per valorizzare la grammatica universale della danza, nello spirito dei grandi Festival d’Oltralpe.

We Speak Dance non è soltanto messinscena su palco: è anche - e soprattutto - partecipazione attiva del pubblico e incontro con la platea, chiamata a intervenire all’interno dell’azione drammatica. È, per esempio, il caso della breve retrospettiva di Marco Augusto Chenevier.

Martedì 8 aprile al Teatro Municipale di Casale Monferrato alle 21 l’artista – attivo fra Francia e Italia – torna con Quintetto, un gioco “molto serio” che si sviluppa sotto lo sguardo dei presenti, ora sfuggendo di mano ora tornando in sé grazie alla bravura del performer. Biglietti in vendit sul sito Vivaticket e al botteghino del teatro. Uno spettacolo che parla di crisi e di ricostruzione, coinvolgendo direttamente gli spettatori.

Il “5”, nell’esoterismo, è il numero che simboleggia la vita universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio. Simboleggia anche l’evoluzione verticale, il movimento progressivo ascendente. Per l’esoterismo il “5” è il numero dell’uomo come punto mediano tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è possibile. Esso contiene la sintesi dei cinque sensi, il numero delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, è il numero del pentacolo ed il numero della stella a cinque punte.

Si tratta di una cifra dell’uomo, a cui gli uomini hanno attribuito significati trascendentali fin dalla notte dei tempi. “Quintetto” è stato spettacolo vincitore del Be Festival - Birmingham 2015, inserito nella “Top 10 Comedy 2016” del quotidiano inglese “The Guardian”, secondo premio del pubblico al Mess Festival – Sarajevo 2015, primo premio per la danza contemporanea al Sarajevo Winter festival – 2013 e secondo classificato al Next Generation festival - Padova 2013.