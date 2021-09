Articolo »

19 settembre 2021

19 settembre 2021 Casale Monferrato

Papillon Top Hundred del Golosario: riconoscimento per i vini monferrini Il Piemonte è la prima regione premiata nella classifica di Paolo Massobrio e Marco Gatti

di r.m.

«La selezione dei migliori vini italiani firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti compie 20 anni e si conferma una delle più longeve e interessanti nel panorama nazionale. Merito anzitutto di una formula che in questi anni ha permesso di andare a fondo nel territori, affiancando alle grandi etichette anche chicche praticamente introvabili. Il criterio scelto, infatti, è quello di individuare ogni anno 100 cantine che meritano il podio, senza mai premiare quelle degli anni precedenti».

Lo fanno sapere da Papillon: «Il tutto per offrire un quadro unico dell'Italia da bere che vede affacciarsi con convinzione - ed è la maggiore novità dell'anno - una regione in particolare, una regione in particolare, il Piemonte che con 31 etichette premiate guida una straordinaria affermazione dei nebbioli del Nord (Ghemme, Gattinara, Valli Ossolane, ma anche Boca, Lessona, Sizzano e Bramaterra) che "sorpassano" le Langhe; quindi il successo del Gavi, bianco piemontese per eccellenza con tre referenze. Si conferma ad alti livelli il Veneto con la novità dei vitigni Piwi e in questo caso sono due i "resistenti" premiati su 11 etichette totali. L'altra grande sorpresa arriva dall'Emilia Romagna che con 14 etichette è la terza regione più premiata d'Italia, alle spalle di Piemonte e Toscana, quest'ultima con 23 etichette. A trainare verso il podio l'affermazione dei Sangiovese di Romagna e Albana, dei Lambrusco e delle Doc finora considerati minori come Ravenna e Rubicone. Continua poi l'affermazione della Calabria e,soprattutto, della Sardegna che si conferma la regione su cui scommettere guardando soprattutto ai grandi vini con una portata internazionale». La cerimonia di premiazione si svolgerà sul palco di Golosaria Milano, domenica 7 novembre.

Tra i premiati del Piemonte, nella nostra zona, ci sono questi vini:

CASALE MONFERRATO • CASCINA FALETTA • Grignolino del Monferrato Casalese “Baudolino” 2019

CELLA MONTE • CINQUE QUINTI • Grignolino del Monferrato Casalese “Solista Bricco San Pietro” 2019

CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) • ESSE ERRE • Ruché di Castagnole Monferrato 2020