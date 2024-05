Articolo »

Economia

27 maggio 2024

27 maggio 2024 Asti

Promozione "Turismo che impresa!": un nuovo progetto Consorzio Turistico Sistema Monferrato

di r.m.

"Turismo che impresa!" È il nuovo progetto proposto dal Consorzio Turistico Sistema Monferrato in collaborazione con l’Istituto Giobert che guarda al mondo dei giovani e alle professionalità del futuro.

Duplice l’obiettivo: conoscere sempre di più i trend e le passioni dei ragazzi per ideare experience e proposte di soggiorno da proporre ad un target preciso e sempre più interessante e un secondo obiettivo ancora più ambizioso, stimolare gli studenti delle scuole superiori ad avvicinarsi al mondo del turismo e del marketing, fornendo loro gli strumenti teorici e tecnici per farne un giorno il proprio lavoro.

«È un progetto molto stimolante che abbiamo testato nel 2023 con gli studenti della Fondazione ITS Turismo e Cultura di Torino, quest’anno e il prossimo desideriamo lavorare anche con ragazzi più giovani per cercare di aiutarli ancora di più nell’affrontare le scelte e le sfide del futuro», spiega Andrea Cerrato, presidente di Sistema Monferrato.

«Abbiamo iniziato con un ciclo di due lezioni propedeutico all’anno scolastico 2024 – 2025, affronteremo tematiche quali il sistema turistico del Piemonte, i trend del futuro, le professioni del turismo e le opportunità e i rischi di fare impresa» dice Patrizia Ferrero, dirigente scolastica dell'istituto Gioberti - Poi, a partire da ottobre 2024, partirà un vero e proprio contest. Oltre trenta ore di lezioni teoriche e pratiche con gli studenti divisi in gruppi pronti a fronteggiarsi tra loro, fino all’individuazione delle due proposte che risulteranno vincitrici e che tour operator professionisti trasformeranno in pacchetti turistici da vendere sul mercato nazionale ed internazionale. Il ciclo di lezioni non solo arricchirà l'esperienza educativa degli studenti ma fornirà anche un ponte diretto tra il mondo dell'istruzione e quello professionale, rendendo l'apprendimento più pertinente, pratico e stimolante».

Anche il premio sarà particolarmente stimolante: «I due gruppi che risulteranno vincitori del contest potranno infatti vedere i propri elaborati pubblicati e commercializzati sul catalogo ViA(E) per Viaggiare, distribuito ad oltre 2.100 agenzie di viaggio in Italia e all’estero grazie al lavoro di Roberta Cattarin, tour operator di Monferrato Travel, e di Daniela Virgilio, tour operator di Stile Divino Italy».

Tra gli obiettivi anche la realizzazione di un contest nazionale annuale dove saranno invitate ad iscriversi scuole da tutta Italia, con le fasi finali che si svolgeranno in presenza in Monferrato.