Articolo »

Cronaca

21 marzo 2026

21 marzo 2026 Casale Monferrato

Aveva 85 anni Cordoglio nel mondo dell'arte: è mancato Giuseppe Ghislieri Originario di Tortona, ha sempre vissuto a Casale

di Luigi Angelino

Cordoglio nel mondo dell’arte casalese per la scomparsa, venerdì 20 marzo, di Giuseppe Ghislieri. Aveva 85 anni, era nato nel 1941 a Tortona ma ha poi sempre vissuto a Casale Monferrato.

Come ci ricorda Piergiorgio Panelli, critico e presidente del Circolo Ravasenga, «Ghislieri si mette in luce dagli '60 con un curriculum importante di premi nazionali e mostre in compagnia di una generazione di bravi artisti monferrini come Juricich, Dusio e Barberis».

Era rimasto «uno degli ultimi paesaggisti storici con uno stile molto identificato che gioca su trasparenze cromatiche e segni grafici pensati in un clima post-impressionista…».

Fu segnalato fra i primi cinque al premio nazionale Fargius ma è giusto ricordare anche la sua costante presenza alla estemporanea Morbelli della Colma di Rosignano.

Nel 2015, dopo aver esposto nel palazzo della permanente a Milano, era stato selezionato in un gruppo di venti artisti provenienti dall’Umbria, Toscana Emilia, Piemonte, Lombardia per una prestigiosa collettiva, una mostra itinerante in dieci località del Bergamasco. Da citare ancora l'esposizione nel 2016 alla Art Gallery di Torino.

Era iscritto al Circolo Ravasenga dove espose sino al 2018. Si ricorda anche una presenza ad Arteinfiera a Casale Monferrato.

Lascia i figli Pier Luigi e Davide, il rosario si tiene domenica 22 marzo alle 18,30 nella chiesa di Porta Milano dove lunedì 23 alle 14,45 si celebra il funerale.