Articolo »

Comprensorio

21 giugno 2020

21 giugno 2020 Ottiglio

Associazione Fondiaria Progetto “Valle dei Frati” Maiali sentinelle dei boschi

di Pier Luigi Rollino

Si rinnova l’esperimento dei maiali sentinelle dei boschi condotto nel 2018 a Cella Monte. Questa volta, i suini utilizzati saranno una ventina, nell’area che fa capo alla Valle dei Frati, in territorio di Ottiglio ai confini con quelli di Cella Monte e Sala Monferrato.

Del progetto si è discusso mercoledì a Ottiglio con i tre sindaci Massimo Pasciuta, Mario Melotti e Maurizio Deevasis, diversi privati. L’iniziativa si colloca nell’alveo dell’associazione fondiaria che i tre paesi andranno a sottoscrivere quanto prima.

I maiali avranno il compito di combattere gli incolti e di porre un freno all’espansione della flavescenza dorata. Con tanto di recinzione elettrica, casette, abbeveratoi. E’ il progetto finanziato dalla Regione e supportato dall’Università di Torino denominato Food for Forest che si basa sull’Associazione Fondiaria, una progettualità nata per i terreni della montagna.

L’idea è nata nel 2017 per combattere il flagello della flavescenza. In altre aree quali il Tortonese è stato risolto con le buone pratiche colturali, la pulizia dei bordi stradali, le viti incolte. Ripulire i boschi dalle viti selvatiche, infestanti, è la soluzione vantaggiosa perchè, tagliare, spesso produce danni.

Cella Monte, Sala Monferrato, e Ottiglio sostengono l’iniziativa alla quale, per il momento, hanno aderito una ventina di proprietari. Giovanni Rava, produttore vitivinicolo cellese, all’epoca della presentazione del progetto, nell’aprile del 2018, aveva spiegato: «Sono stato in Sardegna e in Spagna, nei terreni con gli alberi da sughero, e ho visto che l’introduzione dei maiali allevati in loco si era dimostrata decisiva per la pulizia dei suoli. In più, si è originata una filiera con il prosciutto, il famoso patanegro. Abbiamo pensato di importare questa sperimentazione in Monferrato sulla scia dell’Associazione Fondiaria presente a Lauriano, Monteu da Po e Verrua Savoia».

Dopo il progetto sperimentale, biennale, compiuto a Cella Monte su un ettaro di terreno dove furono immessi i maiali che si nutrono di sottobosco con l’aggiunta di cibo integrato, ecco dunque questo della Valle dei Frati. I suini avranno casette a disposizione, abbeveratoi, il tutto recintato da filo elettrico. Esiste un problema cinghiali ma, con i guardia parco, si è raggiunta l’intesa per compiere alcune battute per poterli allontanare. Il peso dei suini sarà all’inizio di 50 chili poi, dopo l’ingrassamento, saranno macellati e pronti per la filiera. E sono già pronti altre due ettari per analoghi esperimenti. L’Associazione Fondiaria porta il nome di un fiore raro, l’asfodelo ed è acronimo di Associazione Fondiaria difesa enologica locale.

Le Associazioni Fondiarie nascono con l’obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l’applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali.

Si tratta di un importante esperimento di gestione comunitaria del territorio che già comincia a dare i suoi frutti poiché, senza interferire con il diritto di proprietà, in modo intelligente e produttivo l’associazione rivitalizza le attività agro-silvo-pastorali, garantisce la conservazione del paesaggio e incentiva il turismo e le produzioni locali. La Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge regionale del 2016, riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la valorizzazione funzionale del territorio, comprendenti tutti i terreni di qualsiasi natura.