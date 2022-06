Articolo »

Comprensorio

11 giugno 2022

11 giugno 2022 Moncalvo

Soccorso sanitario A Moncalvo il servizio di 118 verrà esteso 24 ore su 24 Esito positivo dall'incontro con i sindaci in Provincia ad Asti

Un momento dell'incontro che si è tenuto ad Asti

di Alessandro Anselmo

“A Moncalvo sarà attiva l’ambulanza 24 ore su 24 con infermiere a bordo. L’avvio di un altro importante servizio salvavita sul territorio astigiano avverrà in autunno. Un’esigenza inascoltata da oltre 20 anni che finalmente trova risposta”.

Lo ha detto l’assessore regionale Marco Gabusi, a nome dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, martedì 7 giugno, durante l’incontro tenutosi nel palazzo della Provincia di Asti dal titolo “Emergenza 118, quale futuro per il sistema di soccorso sanitario qualificato ad Asti e nel nord astigiano?”. L’appuntamento, che ha visto l’aula gremita di persone tra cui molti sindaci del moncalvese oltre a politici locali e ai cinque candidati alle prossime elezioni per eleggere il primo cittadino di Asti, è stato voluto e promosso da Giovanni Sandiano e Diego Musumeci, consiglieri comunali di minoranza di Moncalvo, in collaborazione con la Provincia di Asti. I due moncalvesi avevano lanciato una raccolta firme lo scorso autunno per sensibilizzare le autorità al potenziamento a 24 ore del servizio.

“A questa petizione hanno risposto in tanti, oltre 2500 persone, segno che sul territorio l’attenzione sull’argomento è molto alta e d’altronde quando si parla di salute, e nello specifico di protezione sanitaria, non può essere il contrario – ha detto Musumeci presentando l’appuntamento -. L’incontro di oggi è nato proprio come atto dovuto in conseguenza della petizione: da promotori sentiamo forte il dovere di rendere conto a quelle 2500 persone che l’hanno sottoscritta e a voi sindaci che più volte, in questo periodo, ci avete chiesto informazioni e notizie”. Lo scorso marzo la Regione Piemonte aveva confermato l’estensione del servizio anche nella cittadina aleramica che, insieme ad altri 66 comuni e località dell’astigiano e del casalese, avrebbe così a disposizione un’unità di soccorso sanitario qualificato h24. Ad oggi, infatti, questa zona è ancora coperta solo nelle 12 ore diurne, dalle 8 alle 20. Dopo essere partite recentemente, a 24 ore, le postazioni di Canelli e Santo Stefano Belbo, non si avevano più notizie sulla sede 118 di Moncalvo.

Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco Christian Orecchia: «Ringrazio gli organizzatori e tutti gli intervenuti per questo utile momento di confronto. In particolar modo ringrazio il presidente Lanfranco che si è fatto portavoce delle istanze del territorio e gli assessori Gabusi e Carosso che si sono immediatamente disposti a un proficuo dialogo. La promessa di un servizio notturno con infermiere a bordo rappresenta indubbiamente un importante passo avanti per tutto il nord astigiano e un significativo miglioramento del servizio non solo per l'area del moncalvese, un auspicato cambio di tendenza che spero possa portare in futuro ad un ulteriore miglioramento rappresentato dalla presenza di un medico h24. Come sindaco del comune che ospita il servizio intendo svolgere un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi dell'area interessata per promuovere nuove campagne di ricerca di volontari, necessari a reggere questo nuovo servizio».

Da martedì, finalmente i moncalvesi e gli abitanti dei comuni che dall’astigiano si estendono sino alla Valcerrina possono tirare un sospiro di sollievo. Un primo passo che però non ha soddisfatto Carmelo Zaccuri, segretario provinciale Federazione italiana medici medicina generale Servizio Emergenza: «Da 25 anni sono sulle ambulanze e da 25 anni ci battiamo perché ci sia un ambulanza con medico a bordo a Moncalvo sulle 24 ore, l'infermiere da solo non serve a molto. Così il problema non è risolto». “Vogliamo ringraziare in modo particolare, oltre a tutti i presenti e alle istituzioni, il presidente della Provincia uscente, Paolo Lanfranco, che si è speso in prima persona per segnalare il problema del 118 di Moncalvo alle istituzioni, senza cercare visibilità e lavorando concretamente per ottenere insieme a noi l’importante risultato di oggi», concludono Sandiano e Musumeci.