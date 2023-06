Articolo »

Cultura

25 giugno 2023

25 giugno 2023 Casale Monferrato

Giovedì 29 giugno alle ore 21 nel cortile di Palazzo Langosco “Il sosia. Vita pubblica e privata di Franz Schubert” Echos 2023, chiusura con protagonista Michele Placido

Michele Placido (foto Nicola Castangia)

di r.m.

Giovedì 29 giugno alle ore 21, nel cortile di Palazzo Langosco a Casale Monferrato (ingresso da via Cavour, 5), si terrà l’evento finale di Echos 2023 con lo spettacolo “Il Sosia - Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista”: un testo scritto da Stefano Valanzuolo, critico musicale, giornalista ed ex direttore generale del Ravello Festival.

Dicono gli organizzatori: «Quest’opera è un racconto romantico che esplora la vita e la carriera di Franz Schubert, un genio della musica. In questa storia, gli aspetti intimi e artistici si intrecciano in modo affascinante. Schubert è stato un artista prematuramente scomparso a trentun anni, ma ha lasciato un’impressionante quantità di composizioni».

Michele Placido, uno degli attori più amati in Italia, «è stato chiamato a interpretare il testo di Valanzuolo sulla vita musicale del genio viennese. La sua abilità nel calarsi nel personaggio di Schubert gli consente di restituire un’immagine vivida ed emozionante del padre dei liederistici, autore di seicento brani intensi nella storia della letteratura musicale».

A supporto di Placido, «ci sarà il duo pianistico composto da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani. Questi due pianisti hanno tenuto innumerevoli concerti in tutto il mondo, esibendosi nelle sale più prestigiose come la Carnegie Hall di New York, la Philharmonie e il Konzerthaus di Berlino, il Musikverein e il Konzerthaus di Vienna, solo per citarne alcune».

Durante lo spettacolo verranno eseguite le composizioni di Franz Schubert: la Fantasia in Fa minore D 940, le Variazioni su un Tema Francese D 624, l’Andante in La minore D 968, i Quattro Ländler D 814 e infine la Grande Marcia Militare in Mi magg.

L’Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia commenta: «Si conclude l’edizione 2023 di ‘Echos’ con un evento di particolare valore culturale. La città di Casale Monferrato è lieta di poter ospitare eventi di questa caratura: una città che punta sulla cultura e si proietta sempre più nel panorama nazionale valorizza e sostiene sinergie con realtà come questa che, negli anni, conferma grande impegno e attenzione per il territorio. È un vero piacere poter avere nuovamente Michele Placido nella nostra città: un artista che con la sua esperienza e professionalità è capace di affascinare il pubblico avvicinandolo ad un livello superiore di fruizione culturale».