02 novembre 2019

02 novembre 2019 Casale Monferrato

Trasporti Casale-Mortara. Il direttore Agenzia Mobilità Paonessa: «È tutto pronto, si cercano i treni» La linea è operativa ma esposta agli atti vandalici

di Pier Luigi Rollino

La linea Casale-Mortara è a tutti gli effetti operativa ma mancano i treni da utilizzare sulla tratta ragion per cui, per la riattivazione, si parla adesso della primavera del 2020.

E, in attesa che possano circolare i treni, c’è il rischio che possano essere commessi atti vandalici tra i quali i furti di rame.Cesare Paonessa, direttore regionale dell’Agenzia per la Mobilità, intervenuto mercoledì alla presentazione dell’app del Gruppo Stat, ha parlato, in via informale, della situazione della linea: «E’ pronta, Rfi ha concluso i lavori, siamo alla ricerca dei treni da destinare alla tratta». Sulla tempistica, Paonessa non si è espresso: «Spero di poterla riattivare il prima possibile, ma non si sa quando...».

La Trenord, intanto, ha prenotato il ‘Caravaggio’ da collocare in servizio sulla linea S8 Milano–Carnate–Milano, una delle più trafficate e frequentate di tutta la Lombardia, dove attualmente circolano i convogli più vecchi. A ipotizzare, senza poter assicurare nulla in merito, che la S8 possa essere la prima linea su cui correranno i nuovi Caravaggio era stato durante un incontro con i pendolari l’Ad di Trenord Marco Piuri. I treni dispongono di illuminazione Led, Wi-Fi di bordo, sistema informazione ai passeggeri, teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto, videosorveglianza. In carrozza ci sono prese Usb da 5 Volt per la ricarica. «I nuovi treni offriranno tante novità che cambieranno la vita dei nostri pendolari. Contemporaneamente continuiamo a lavorare per migliorare e di efficientare il servizio – ha spiegato giorni fa l’assessore regionale alla Mobilità sostenibile e ai Trasporti Claudia Maria Terzi, che ha visitato personalmente lo stabilimento Hitachi di Pistoia dove vengono prodotti - La pazienza dei pendolari verrà ricambiata e la Lombardia progressivamente arriverà ad avere un trasporto ferroviario all’altezza. E’ il momento della svolta, perché tocchiamo con mano quello che sarà il futuro dei trasporti su ferro della Regione Lombardia».

Complessivamente sono 176 i nuovi treni acquistato dalla Regione, con un investimento di 1 miliardo 600mila euro. Ma sulla Casale-Mortara, che treni circoleranno? Sicuramente non quelli nuovi. Bisognerà attendere che entrino in servizio i nuovi per poter dirottare sulla tratta quelli più vetusti.