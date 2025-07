Articolo »

Comprensorio

09 luglio 2025

09 luglio 2025 Gabiano

Cerimonia a Gabiano Progetto Smart Europe: consegnati i diplomi Le lezioni del corso hanno coinvolto gli amministratori della Valcerrina

Gli amministratori della Valcerrina hanno ritirato il diploma

di Chiara Cane

Si è formalmente concluso con la consegna dei diplomi di superamento del corso e di partecipazione, venerdì 4 luglio a Gabiano, il progetto Smart Europe rivolto ad una trentina di Amministratori della Valcerrina, promosso dall’Unione Comuni della Valcerrina, in collaborazione con ANCI Piemonte, ANPCI e con la direzione metodologica dell’europrogettista Gabriella Bigatti.

Un’iniziativa molto partecipata che ha offerto ai giovani amministratori nuovi strumenti per l’esercizio delle loro funzioni, rispetto ad un contesto sempre più europeo dal punto di vista delle dinamiche economico-amministrative, civiche e politiche. Il tutto, in aderenza al Bando della Regione Piemonte riservato alla partecipazione giovanile (L.R. 6/2019), ideato per rafforzare, appunto, il coinvolgimento delle giovani generazioni, nell’imprescindibile contesto sovranazionale.

Smart Europe è così stato il progetto plastico che ha reso possibile la formazione degli under 35, o recentemente nominati, dotandoli degli strumenti necessari per comprendere e partecipare alle politiche europee. Tra i temi affrontati durante i quattro mesi di corso, culminati con la study visit a Bruxelles e a Strasburgo, ci sono stati: i fondi comunitari, il funzionamento delle istituzioni dell’UE e le strategie di progettazione europea.

Strutturato in due fasi, il progetto ha di fatto previsto: un corso di formazione dalla durata di 10 ore, con approfondimenti teorici e pratici sui programmi e sulle politiche dell’Unione Europea; un workshop residenziale suddiviso in 5 giornate intensive di formazione, di cui una in Valcerrina, tre a Bruxelles e una a Strasburgo, includendo visite istituzionali presso il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Consiglio e altri Centri europei di riferimento. A corredo del progetto, è stato prodotto un eBook con la narrazione dettagliata dell’intero progetto, le immagini dei monumenti e delle sedi istituzionali europee visitate, i materiali didattici utilizzati durante le lezioni e, a cura di Comuni partecipanti, un compendio dedicato alla presentazione sintetica dei singoli Comuni, quale strumento di divulgazione e di ispirazione per future iniziative europee.

“Il progetto è risultato oltremodo utile per rafforzare le competenze locali in europrogettazione e avvicinare i territori periferici alle dinamiche dell’Unione Europea” ha apprezzato il Presidente Fabio Olivero. “L’esperienza maturata ha permesso l’avvio del processo di crescita istituzionale e civica destinato a proseguire nel tempo”.

“Oltre alla capitalizzazione delle competenze acquisite durante il percorso formativo, il progetto ha favorito una più stretta, attiva e permanente messa in rete delle risorse e degli obiettivi intercomunali, propedeutica alla definizione di rinnovate strategie di buone pratiche comuni e all’accesso ai fondi della UE” ha concluso la Bigatti. Il progetto, inizialmente approdato nel Comune di Villadeati, grazie al sindaco Angelo Ferro è stato condiviso con l’Intera Unione che ricomprende le seguenti municipalità: Cerrina Monferrato, Odalengo Grande, Villadeati, Murisengo, Gabiano, Moncestino, Villamiroglio, Mombello Monferrato, Ponzano Monferrato e Cereseto. Tra i presenti, anche, il consigliere regionale Anci Piemonte Emanuele Demaria.