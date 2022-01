Articolo »

18 gennaio 2022

18 gennaio 2022 Conzano

Cantieri Musicali Violoncello e pianoforte incantano Villa Vidua Il primo appuntamento ha ospitato il duo violoncello-pianoforte formato da Paolo Tomasini e Tenchi Nakama

Paolo Tomasini e Tenchi Nakama. Protagonisti del concerto inaugurale dei "Cantieri Musicali" a Conzano

di Paolo Giorcelli

Dopo la pausa natalizia ha preso il via questa domenica, a Villa Vidua, la stagione invernale e primaverile dei Cantieri Musicali, i concerti di musica da camera promossi dalla Scuola Civica "Claudio Abbado" di Milano che vantano la direzione artistica di Silvia Costanzo, Carlo De Martini, Silvio Righini e Mario Arcari.

Il primo appuntamento ha ospitato il duo violoncello-pianoforte formato da Paolo Tomasini e Tenchi Nakama il quale ha proposto l'esecuzione della Rapsodia in si minore n. 1 op. 79 per pianoforte di Brahms, la Suite n. 2 BWV 1008 in re minore per cello solo di Bach e la Sonata in fa maggiore op. 99 per cello e pianoforte, sempre di Johannes Brahms. Nata nel 2014, Cantieri Musicali è un'associazione frutto della collaborazione tra cinque amici musicisti attivi da oltre 30 anni sia come docenti presso la Scuola Civica "Claudio Abbado" e il Conservatorio di Torino, sia come musicisti nelle più importanti sale italiane e internazionali.

I Cantieri hanno operato per i primi cinque anni in Liguria e dal 2019 hanno trasferito la propria attività nel Monferrato, scegliendo la cornice di Conzano, borgo ormai conosciuto come "atelier" delle arti e della cultura. Il cartellone proseguirà fino a giugno ogni terza domenica del mese: in programma spiccano già il 20 febbraio il trio di Angelo Calvo, violino, Archimede De Martini, viola, e Maria Calvo, violoncello con musiche di Brahms e Bach, e il 20 marzo Alessandro Cambini, violoncello, e Andrea David, pianoforte, che interpreteranno lavori di Beethoven, Skrjabin e Prokof'ev. La sede rimarrà a Villa Vidua anche se, nel progetto dell'Amministrazione del Sindaco Emanuele Demaria, vi è l'intenzione di trasferire i concerti presso la Chiesa di San Biagio.