15 giugno 2019

15 giugno 2019 Moncalvo

Intervento dei vigili del fuoco Moncalvo, incendio in un capannone in zona Chiosso, un ferito lieve All'interno erano presenti alcune automobili da Rally.

di Alessandro Anselmo

E' stato domato pochi minuti fa l'incendio che ha interessato un capannone di un'azienda agricola al cui interno erano presenti alcune automobili da Rally. La ditta è situata in strada Chiosso, poco dopo l'incrocio tra Guazzolo, Alfiano Natta e Castelletto Merli, in direzione centro Moncalvo.

I Vigili del Fuoco di Asti, intervenuti subito sul posto, hanno spento l'incendio salvando qualche autovettura. Il marito della proprietaria dell'azienda, invece, è stato portato via dal 118 di Moncalvo con un'ustione lieve al braccio. "Si pensava subito a un danno ambientale, ma per il momento la situazione è sotto controllo e non è stata allertata l'Arpa Piemonte - spiega il vicesindaco Andrea Giroldo giunto subito sul posto. Aiuteremo però la ditta a trovare gli esperti per lo smaltimento di tutto l'amianto presente".

L'origine dell'incendio è ancora da accertare e i carabinieri di Moncalvo guidati dal maresciallo Alberto Turini, insieme ai Vigili del fuoco stanno già operando le prime verifiche.