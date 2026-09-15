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Comprensorio

15 settembre 2026

15 settembre 2026 Moncalvo

Amministrazione Iniziati i lavori alla rete fognaria a Moncalvo Nel tratto compreso tra il Dazio e il civico 35, prima della curva

Il tratto di via Vittorio Veneto a Moncalvo

di Alessandro Anselmo

Ci sono lavori che non possono essere rimandati. Rotture, perdite e una rete ormai compromessa rendono necessario un intervento immediato in via Vittorio Veneto, strada tra le più trafficate e che porta in piazza.

Da ieri, lunedì 14 settembre, hanno preso il via i lavori per sostituire circa 70 metri della vecchia condotta fognaria, nel tratto compreso tra il Dazio e il civico 35, prima della curva. Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di un'opera necessaria per risolvere una criticità che interessa un'infrastruttura fondamentale e che presenta ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario e della sicurezza.

L'intervento comprenderà inoltre la sostituzione di circa 20 allacciamenti. “Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere comporterà, ma si tratta di un intervento urgente e non rinviabile – sottolinea l'Amministrazione –. L'obiettivo è completare le opere nel minor tempo tecnicamente possibile, riducendo al minimo l'impatto su cittadini, residenti e attività”. Chiuso al traffico è il solo tratto interessato dal cantiere. La chiusura sarà continuativa, comprese le ore serali e i giorni festivi, con divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

La durata prevista è di circa un mese lavorativo, salvo conclusione anticipata. Resteranno invece accessibili piazza Antico Castello e il secondo tratto di via Vittorio Veneto, dalla piazza Carlo Alberto alla casetta dell'acqua. Abitazioni, attività commerciali e servizi della zona continueranno quindi a essere raggiungibili in automobile. Il collegamento con il centro storico e piazza Carlo Alberto sarà garantito attraverso il percorso alternativo corso Regina Margherita, strada Frinco e corso Regina Elena (dietro le case).