Fondazione Slala: Cesare Rossini è stato riconfermato alla presidenza

Il Consiglio generale della Fondazione Slala - Sistema logistico del nord ovest d’Italia ha riconfermato l’avvocato Cesare Rossini alla presidenza per i prossimi tre anni.

Nel corso dei lavori è stata posta particolare attenzione sullo sviluppo della logistica nel Basso Piemonte, sulle Zone logistiche semplificate (Zls), il polo di Alessandria Smistamento, il casello di Predosa, il collegamento Acqui - Carcare.

I rappresentanti degli enti istituzionali piemontesi e liguri hanno confermato le previsioni di investimento e avanzamento lavori nelle aree portuali di Genova e Savona, parallelamente al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie verso il Piemonte e il Basso Alessandrino. Rispetto alle Zls liguri è stato confermato come manchi solo il nulla osta della Ragioneria dello Stato per procedere alla riparametrazione delle aree.

Alessio Piana, assessore a Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica della Regione Liguria, ha annunciato che la Cabina di Regia per la logistica delle regioni del nord ovest si riunirà a Genova per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. Enrico Bussalino, assessore a Infrastrutture strategiche e logistica della Regione Piemonte, ha annunciato che le aree Zls individuate, fra cui quella di Villanova d’Asti, sono in attesa della bollinatura della Corte dei Conti e della successiva deliberazione per concludere l’iter. Confermando l’inserimento della Predosa - Carcare tra le opere strategiche della regione.

Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, ha precisato che rispetto al casello di Predosa, sono vicini gli ultimi passaggi compresa la richiesta di inserimento dell’opera nel piano economico finanziario di Autostrade per l’Italia. Quindi ha aggiunto che il Piemonte e la Liguria stanno lavorando insieme per pianificare gli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Savona - San Giuseppe di Cairo - Alessandria che è fondamentale per il collegamento del porto savonese con lo scalo ferroviario di Alessandria.

Il finanziamento del progetto per la strada Predosa - Strevi - Acqui per farla diventare a scorrimento veloce e soprattutto la volontà a breve di investire nel progetto per la Acqui - Merana sono la conferma delle volontà degli amministratori piemontesi di procedere verso la realizzazione di una infrastruttura che dal versante ligure viene considerata “indispensabile” e “fondamentale” per la connessione tra le due regioni, il sistema portuale e il nord ovest.

Parallelamente procede l’elaborazione del piano del trasporto pubblico locale del bacino di Alessandria e Asti che nelle prossime settimane, ha annunciato Luigi Benzi, presidente della Provincia di Alessandria, sarà pronto per essere approvato.

Il completamento delle infrastrutture ferroviarie del nodo di Rivalta Scrivia e il potenziamento delle reti al servizio della grande area interportuale tortonese, al servizio del porto di Genova, confermano poi la progettualità che punta alla realizzazione della banchina portuale a secco.

Fabrizio Palenzona, presidente onorario di Slala, ha posto l’accento sulla concordia politica e istituzionale espressa finora dalla Fondazione.