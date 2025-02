Articolo »

Attualità

28 febbraio 2025

28 febbraio 2025 Torino

Protesta Vigili del Fuoco: stato d’agitazione di categoria e volontà di promuovere uno sciopero regionale La richiesta di personale operativo

di r.m.

Le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco hanno dichiarato lo stato di agitazione della categoria con la volontà di promuovere lo sciopero regionale e conseguentemente hanno richiesto l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva.

Questo a causa «della grave carenza di personale operativo nel ruolo dei capi reparto \ capi squadra e nel ruolo dei Vigili nei Comandi provinciali del Piemonte. Carenza che, in alcuni casi, tocca quasi il 50% dell’organico del personale qualificato e oltre il 20% di Vigili, mettendo in difficoltà non solo la composizione del Dispositivo di Soccorso dell’intera Regione, la sicurezza degli operatori e la possibilità di effettuare percorsi formativi e di mantenimento delle professionalità acquisite».

Inoltre hanno chiesto al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di «rappresentare le criticità dei Vigili del Fuoco in servizio nelle otto sedi di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola al Consiglio regionale del Piemonte».