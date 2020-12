Articolo »

Attualità

11 dicembre 2020

11 dicembre 2020 Casale Monferrato

Da domenica 13 dicembre Monferrato in zona gialla: bar e ristoranti riaperti al pubblico Torna anche il mercatino dell'antiquariato

di r.m.

Adesso è ufficiale il Monferrato è in zona gialla (come tutto il Piemonte e la Lombardia). Da giorni l’indice Rt è fortemente diminuito arrivando ai livelli di inizio settembre. Quindi da domenica 13 dicembre misure meno restrittive sul nostro territorio.

Ristorazione e commercio

La zona gialla significa un passo avanti verso la normalità. E il primo segnale sarà la riapertura al pubblico di bar e ristoranti (finora costretti alla sola possibilità del servizio dell’asporto): in quest’area, le attività di ristorazione sono aperte con possibilità di consumo all’interno dalle ore 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. Per quanto riguarda il commercio non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno degli shopping center, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Torna l'antiquariato

Domenica 13 dicembre tornerà anche il mercatino dell’antiquariato a Casale. Gli organizzatori di m-On insieme al Comune hanno già tutto programmato: «Verranno attuate tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la rassegna in sicurezza. Soluzione anche facilitate dal fatto che il mercatino si svolge all’aperto, ma in uno spazio protetto e isolato come quello del Pavia, dove è quindi possibile verificare il numero degli ingressi ed evitare l’affollamento interno». L’orario della kermesse sarà dalle 8,30 alle 17.

Cultura e sport

In zona gialla sono ancora chiusi al pubblico musei e altri istituti e luoghi della cultura. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Ancora sospesi gli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Dal 21 dicembre

Una boccata d’ossigeno che durerà una settimana. Infatti dal 21 dicembre cambiano ancora le misure restrittive: fino al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra regioni diverse; nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi (salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). Su quest'ultima misura pare che il Governo conceda alcune deroghe per gli spostamenti tra Comuni limitrofi.