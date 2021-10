Articolo »

Comprensorio

01 ottobre 2021

01 ottobre 2021 Val Cerrina

Iniziativa Il Gran Trekking dei Castelli Bruciati in Valcerrina Percorsi 100 chilometri toccando undici Comuni del territorio

Il Gran Trekking del Monferrato ha toccato vari paesi

di Chiara Cane

Sono stati 33 i camminatori partecipanti alla 100 chilometri Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati, organizzato settimana scorsa da Cammini Divini, per la prima volta, nell’ambito del Festival It.a.cà Off "il diritto a respirare".

Sfidando anche le intemperie, caratterizzate da precipitazioni piovose e umidità, i camminatori hanno percorso, in quattro diverse tappe, il lungo tracciato messo a punto dall’organizzazione, andando a toccare 11 municipalità della Valcerrina, strette tra la ciclabile Vento lungo il grande fiume e lo storico percorso della Superga-Vezzolano-Crea, cogliendone i particolari, anche più nascosti e meno noti, delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche e architettoniche che disegnano l’intera valle.

Dei 33 camminatori, provenienti da Piemonte e Lombardia, sono stati 12 quelli più audaci che hanno completato l’intero percorso di 100 chilometri, snodatosi nelle quattro giornate del Gran Trekking. Dalla partenza fino all’arrivo, per ognuna delle 4 tappe, sono state diverse le occasioni di incontro e di socializzazione, sia con amministratori locali sia con rappresentanti di associazioni e circoli, condividendo colazioni e pranzi contadini. Da Cerrina Monferrato, frazione Valle, a Piancerreto fino a Ponzano Monferrato, Mombello Monferrato (frazioni di Casalino e Zenevreto), il bel gruppetto si è diretto in quel di Solonghello e Fabiano, per poi proseguire a Rocchetta, Pontestura, Quarti e Coniolo fino a raggiungere le rive del Po e, rinfrescatisi i piedi, ritornare verso Rocca delle Donne, Cantavenna col suo belvedere sul Po e sulla piana vercellese fino alle Alpi, Gabiano ai piedi del castello medievale, così, in seguito, a Varengo con visita alla chiesa di Sant’Eusebio e ai resti del castello dei Miroglio, a Piagera sede dello storico mercato ortofruttico, Moncestino con la dimora Ceretto, Vallegioliti e Villamiroglio, per finire a Odalengo Grande nel piazzale della San Vittore e rientrare su Cerrina Monferrato.