23 aprile 2024

23 aprile 2024 Fubine Monferrato

Cerimonia “Dopo l’UNESCO, Agisco!”: vincono Fubine e Rosignano I Comuni del Monferrato fanno incetta di premi

di Paolo Giorcelli

Trionfo ex aequo per le squadre di Fubine e Rosignano a “Dopo l’UNESCO, Agisco!”, il gioco di comunità che dal 2015 coinvolge i cento Comuni compresi nel 50° sito della Word Heritage List dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, cui si aggiungono 62 comunità attigue alla buffer zone. La settima edizione del Concorso, che incoraggia non solo le amministrazioni ma anche i cittadini a un impegno fattivo nella valorizzazione del bene comune, è coincisa quest’anno con il primo decennale dall’ingresso dei Paesaggi nell’albo d’oro UNESCO.

A ospitare la premiazione del concorso, organizzato dalla Regione Piemonte, tramite l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio a guida Vittoria Poggio, e dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato oggi presieduta da Giovanna Quaglia, è stato il Teatro Baucia che ha radunato, oltre ai referenti dei Comuni vincitori, anche le delegazioni delle scuole aderenti alla call.

Fubine e Rosignano hanno sottoposto ciascuno circa quaranta progetti al voto online sul portale ioagisco.it. Fra le proposte del Comune che ha accolto la cerimonia di premiazione, spiccano l’apertura dell’Area Paradiso, dedicata allo svago degli amici a quattro zampe, e dell’Area Camper “La Valle”: quest’ultima, realizzata nella parte ormai dismessa dei Campi Cerrina e dotata di 18 stalli, ha visto l'installazione di un punto di illuminazione pubblica, quattro colonnine di ricarica, una zona di scarico delle acque bianche, un cancello ed un cancelletto. Rosignano ha, invece, ricevuto il plauso per il recupero strutturale di Casa Cassano e Casa Pagliano, la posa della segnaletica turistica e di benvenuto in Valle Ghenza e la creazione delle “piastrelle terra-toriali”.

Erede del trofeo alzato alla sesta edizione, il team di Castelnuovo Belbo, capitanato dal sindaco Aldo Allineri, ha comunque “tallonato”, al secondo posto, i vincitori ex aequo, forte della “vendemmia antica” che ha coinvolto i bambini della Scuola dell’Infanzia “Giovanni Boito” e dell’inaugurazione del nuovo Castelnuovo Belbo Forum. Si tratta di uno spazio adibito a spettacoli teatrali, dibattiti e momenti culturali – che attende anche i festeggiamenti per i dieci anni dei Paesaggi Vitivinicoli Unesco, edificato su un terreno dismesso, concesso dalla Diocesi di Acqui Terme, dove sorgeva in passato l’oratorio del paese, ora demolito.

Riconferma il successo delle sue partecipazioni a “Io Agisco” la squadra di Vignale che ha “schierato”, nel paniere di interventi di salvaguardia e valorizzazione del territorio, la fattiva collaborazione fra le scuole e la Plastic Free, onlus di informazione e sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

Sul fronte dei Comuni della buffer zone, Magliano Alfieri si è imposto su Corneliano d'Alba, secondo classificato della categoria.

La commissione di esperti di “Io Agisco” ha, inoltre, premiato i progetti più meritevoli: per la categoria “Accoglienza”, la riqualificazione dell’area Belvedere nel centro storico di Castagnole delle Lanze, nel settore artistico” Street Art e Urban Culture in School dell’Associazione RdR di Magliano Alfieri; nel “recupero e valorizzazione”, la riqualificazione dell’area di corte della Parrocchia di Castelnuovo Belbo; per “pulizia ambientale” e “pollice verde”, Rosignano si è imposto in entrambi gli ambiti rispettivamente con il ripristino dell’area Castellari e la posa della nuova aiuola e dell’area verde in via XXIV Maggio.

Infine, è stata concessa la menzione speciale alle scuole: hanno ritirato la targa di benemerenza le strutture dell’Infanzia “Giovanni Botto” di Castelnuovo Belbo, “Sofia di Bricherasio” di Fubine e “Fasciotti Sacco” di Castagnole delle Lanze e le Primarie “21 aprile 1640” di Rosignano e “Mezzadra” di Vignale.

A concludere la cerimonia, un plauso all’opera artistica e di decorazione dei “trou”, i trogoli di raccolta dell’acqua nei campi, che la vignalese Anna Maria Merli da anni mette in atto grazie al sostegno del Comitato per San Lorenzo Pulito e Fiorito attivo nella frazione.