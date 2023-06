Articolo »

24 giugno 2023

24 giugno 2023 Frassineto Po

Sabato 24 giugno Nomadi a Frassineto... dopo cinquant’anni L’evento nell’ambito della rassegna “Estate del Peperone”

di Massimo Castellaro

Sabato 24 giugno, a distanza di cinquant’anni, i Nomadi faranno il loro ritorno a Frassineto Po. E lo faranno in grande stile, con un concerto che si preannuncia maestoso presso il campo sportivo “Filippo Raciti”, a due mesi dall’uscita del loro ultimo lavoro, “Cartoline da qui”, con il primo singolo del gruppo, scritto da Luciano Ligabue.

La canzone è anche la title track del nuovo album della band uscito a maggio. “Cartoline da qui” è il 38° album in studio che esce proprio in un anno assai particolare per i Nomadi, il sessantesimo anno in musica della band emiliana. I biglietti sono disponibili su Vivaticket o presso Sassone Viaggi di Casale, Bar Sport e Ricci&Capricci di Frassineto Po.

L’evento frassinetese, previsto nell’ambito del cartellone “Estate del Peperone” che la Pro Loco presieduta da Paolo Borella ha fortemente voluto proprio per festeggiare sia il cinquantesimo di fondazione del sodalizio che analogo anniversario dell’evento clou del paese monferrino, ossia la Sagra del Peperone, è l’ultimo del mese di giugno: il concerto avrà inizio alle ore 21,30, l’ingresso sarà di 25 euro ma è prevista la gratuità dell’evento, patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Frassineto Po, per i minori di sedici anni e per i disabili.

I fan della band emiliana e le persone interessate al concerto possono ricevere ulteriori informazioni sulla serata anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica prolocofrassinetopo@hotmail.it oppure contattando il numero 333 7768925.

Nel corso della serata di sabato prossimo, a margine della performance musicale, è prevista un area street food gestita direttamente dai collaudati volontari della Pro Loco frassinetese. Come detto quello del prossimo fine settimana sarà un ritorno a Frassineto Po per la band emiliana, dopo mezzo secolo dall’esibizione di domenica 1° settembre 1974, data in cui il complesso strappò applausi durante la prima edizione della Sagra del Peperone che ospitò anche l’organista Arturo Sacchetti, l’orchestra di Henghel Gualdi e il Sette Bello Romagnolo.

Dopo il concerto dei Nomadi il programma di Estate al Peperone prevede “Un Po in Musica”, ossia il concerto al tramonto in riva al fiume, sabato 8 luglio dalle 19,30 in località Bartamellina, con l’aperitivo a cura della Pro loco e la musica con Socks in the River.